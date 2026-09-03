У Кремлі заявили, що літати до Росії «безпечно» попри масові збої в аеропортах через дрони

Дим здіймається над логістичним центром російського Wildberries після атаки безпілотника (Фото: Social Media/via REUTERS)

Радник російського диктатора Володимира Путіна Антон Кобяков заявив, що повітряний простір Росії нібито залишається безпечним для польотів, попри регулярні атаки безпілотників та масштабні перебої в роботі аеропортів.

Про це Кобяков сказав російським ЗМІ.



За його словами, російська влада нібито вжила «всіх можливих заходів» для забезпечення повітряної безпеки громадян.

«Я впевнений, що наш повітряний простір є безпечним», — заявив радник Путіна.

Реклама

Заява пролунала на тлі нової атаки дронів на Москву. Увечері 2 вересня російські ЗМІ повідомляли, що у ключових аеропортах російської столиці — «Шереметьєво» та Внуково — скасували або затримали понад 120 рейсів.

Через загрозу безпілотників у московських аеропортах вводили спеціальний режим Ковер, який передбачає обмеження або тимчасове припинення польотів. Частину рейсів перенесли на наступний день.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що російський повітряний простір стає дедалі небезпечнішим для цивільної авіації через масову присутність дронів.