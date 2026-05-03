Невідомий дрон порушив повітряний простір Фінляндії поблизу кордону з РФ

3 травня, 15:05
Невідомий дрон порушив повітряний простір Фінляндії (Фото: Флоріан Пірхер / Pixabay)

Невідомий дрон порушив повітряний простір Фінляндії (Фото: Флоріан Пірхер / Pixabay)

У неділю, 3 травня, невідомий безпілотник порушив повітряний простір Фінляндії поблизу кордону з Росією.

Про це повідомляє Міноборони Фінляндії.

За даними відомства, невідомий дрон був помічений над муніципалітетом Віролахті — регіоном, що межує з Ленінградською областю Росії.

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Тип або походження безпілотника поки не встановлено.

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Розслідуванням справи займається фінська Прикордонна служба, яка, як очікується, згодом надасть більше інформації.

За даними Yle, Збройні сили Фінляндії заявляли про запровадження тимчасової зони обмежень авіації в морській акваторії біля портів Котка і Хаміна сьогодні з 01:57 до 08:00. Ці міста також розташовані біля кордону з РФ.

11 квітня Центральна кримінальна поліція Фінляндії та Фінська прикордонна служба повідомляли про виявлення дрона в лісі в громаді Ійтті.

Редактор: Євгеній Василенко

Теги:   Фінляндія Дрони Російська агресія

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