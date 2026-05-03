Невідомий дрон порушив повітряний простір Фінляндії поблизу кордону з РФ

У неділю, 3 травня, невідомий безпілотник порушив повітряний простір Фінляндії поблизу кордону з Росією.

Про це повідомляє Міноборони Фінляндії.

За даними відомства, невідомий дрон був помічений над муніципалітетом Віролахті — регіоном, що межує з Ленінградською областю Росії.

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Тип або походження безпілотника поки не встановлено.

Розслідуванням справи займається фінська Прикордонна служба, яка, як очікується, згодом надасть більше інформації.

За даними Yle, Збройні сили Фінляндії заявляли про запровадження тимчасової зони обмежень авіації в морській акваторії біля портів Котка і Хаміна сьогодні з 01:57 до 08:00. Ці міста також розташовані біля кордону з РФ.

11 квітня Центральна кримінальна поліція Фінляндії та Фінська прикордонна служба повідомляли про виявлення дрона в лісі в громаді Ійтті.