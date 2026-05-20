У Литві оголошували повітряну тривогу через загрозу дрона: депутати спускались в укриття, в повітря піднімали винищувачі НАТО

Литовські політики в укритті під час тривоги (Фото: Žygimantas Pavilionis / Facebook)

У частині Литви через виявлення поблизу кордону сигналу, схожого на дрон , оголошували повітряну тривогу, піднімали винищувачі НАТО і рекомендували жителям перейти в укриття.

Про це у середу, 20 травня, пише Delfi.

За даними литовських військових, радар зафіксував об'єкт, схожий на БпЛА, після чого було активовано систему реагування.

У Міністерстві оборони Литви уточнили, що повітряну тривогу оголосили через підозрілий дрон, який наближався з боку Білорусі.

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Спершу Національний центр управління кризами повідомив про повітряну небезпеку для мешканців Ігналінського, Утенського, Швенченського та Зарасайського районів, а згодом попередження поширили і на Вільнюський округ.

На місцях людям рекомендували переходити в укриття або безпечні приміщення. У деяких районах спочатку діяла «жовта тривога» — як попередження про можливу загрозу, а згодом у Вільнюському окрузі було оголошено вже «червоний рівень», через що мешканці масово спустилися в укриття й чекали подальших вказівок.

На тлі тривоги в укриття були змушені спуститися і депутати литовського парламенту, які продовжували засідання Комітету з міжнародних справ, очікуючи підтвердження про знищення або нейтралізацію дрона.

До того ж через повітряну тривогу тимчасово змінювали маршрути авіарейсів: частину літаків, що прямували до Вільнюса, перенаправили до інших аеропортів, зокрема в Ригу. Деякі рейси затримувалися, а пасажири залишалися в терміналах або безпечних зонах до завершення загрози. Після скасування тривоги частина літаків відновила посадку у Вільнюсі.

Інциденти з дронами у Литві — що відомо

23 березня литовські військові повідомили, що в повітряний простір країни увійшов підозрілий безпілотник. Він упав у вкрите льодом озеро приблизно за 20 км від кордону з Білоруссю.

У Міністерстві оборони Литви припустили, що дрон, імовірно, летів атакувати порт Приморськ у Ленінградській області Росії. Саме в ніч на 23 березня почалися атаки безпілотників на російські порти Приморськ і Усть-Луга.

17 травня повідомлялось, що у Литві, в Утенському районі, на полі знайшли уламки безпілотника, який впав і розбився без ознак вибуху. У Національному центрі управління кризовими ситуаціями припускають, що це міг бути український військовий дрон, однак його походження та наявність боєзаряду ще встановлюють фахівці.

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19 травня постпред РФ в ООН Василь Небензя пригрозив країнам Балтії «відповіддю» через заяви російської розвідки про нібито запуск українських дронів з їхньої території, хоча Київ це спростував. Представниця Латвії назвала слова Росії брехнею та «ознакою відчаю і слабкості», а США наголосили на підтримці союзників по НАТО.

19 травня в Естонії збили з румунського винищувача безпілотник, який, ймовірно, міг прямувати до цілей на території Росії. Це перший випадок, коли країна самостійно знищила дрон у своєму небі.

