Вода змивала людей, будівлі та дороги: фоторепортаж наслідків руйнівної повені у Непалі

Раптова повінь у Непалі та китайському Тибеті, що сталася внаслідок обвалу льодовика у гімалайську річку, спричинила загибель щонайменше 168 людей. Влада активізувала рятувальні операції для пошуку сотень зниклих безвісти, серед яких 53 громадяни України.

Національне управління з питань зменшення ризиків та управління надзвичайними ситуаціями Непалу повідомило, що 826 осіб вважаються зниклими безвісти, близько 500 з них — туристи. Кількість загиблих станом на четвер, 27 серпня, зросла до 165 людей. Найбільш постраждалими районами вважаються Нувакот і Расува, пише Associated Press.

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Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

МЗС України 26 серпня повідомило про втрату зв’язку з групою з 46 громадян України у Непалі. Натомість, за даними влади країни, зниклими вважаються 53 українці.

Китайський державний телеканал CCTV окремо повідомив, що 260 із 558 зниклих безвісти в Тибеті - іноземці, двох селян вдалося врятувати. За даними телеканалу, станом на ранок 27 серпня загинули щонайменше три людини. Кількість жертв, як очікується, зросте у міру продовження пошукових операцій.

Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Обвал льодовика спричинив величезні маси води та уламків, що змивали людей, будівлі, дороги та об'єкти критичної інфраструктури вздовж кордону Непалу з Китаєм. До рятувальної операції, як пише Reuters, залучено понад 5000 військових та поліцейських.

NV зібрав фото наслідків масштабної повені, які були опубліковані агенцією Reuters.

Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Фото: REUTERS/Sabrina Dangol

Фото: REUTERS/Sabrina Dangol

Фото: REUTERS/Sabrina Dangol

Повінь у Непалі та Тибеті, де у цей час перебували тисячі паломників з різних країн, спричинив обвал льодовика, внаслідок чого уламки попливли вниз за течією, повідомляла Геологічна служба США. Рівень води в одній з точок річки Трішулі піднявся на дев’ять метрів за пів години. Але найсильніше затоплення зафіксували на річці Лхенде-Хола, притоці Бхоте-Коші, що бере початок у горах Тибету.