Кількість загиблих у Непалі сягнула 750 осіб. Рятувальники продовжують пошуки, поки Китай приховує дані

Люди проходять повз пошкоджені будівлі та будинки, вкриті багнюкою, після смертоносної повені (Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha)

Рятувальники в Непалі та Китаї у неділю продовжують шукати тисячі людей, зниклих безвісти після обвалу льодовика, який спричинив катастрофічний селевий потік у Гімалаях .

Про це повідомляє Reuters у неділю, 30 серпня.

За офіційними даними, кількість загиблих зросла до 750 людей, понад 3000 залишаються зниклими безвісти по обидва боки кордону Непалу й Китаю — потік льоду, каміння, багнюки та уламків пройшов через гірські долини та річки в середу. Червоний Хрест вважає, що лихо могло зачепити понад 90 тис. людей.

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Тіло жертви на ношах у казармі Маітхілі — тренувальному центрі армії / Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas

У Непалі підтвердили загибель 734 людей, 2498 залишаються зниклими, 7514 врятовано. З китайського боку в окрузі Гірунг загинули 16 людей, ще 546 вважаються зниклими. Пекін повідомив, що в Тибеті, поблизу ключового прикордонного переходу з Непалом, не вдається встановити місцеперебування 261 іноземця з 23 країн.

Поліцейський біля бирок для ідентифікації тіл на місці масового поховання жертв повені та зсувів / Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

У Непалі, за даними Reuters, почали масові поховання сотень невпізнаних жертв, тіла яких почали розкладатися. За словами поліцейського Аніла Тхапи, понад половину знайдених тіл неможливо ідентифікувати — у багатьох немає обличчя, збереглися лише руки чи ноги, в інших випадках відсутня більша частина голови. У суботу поховали понад 100 неідентифікованих тіл, у неділю копали додаткові могили ще для сотень.

Китай приховує масштаби трагедії від власних громадян

Кореспондентка BBC у Пекіні Лора Бікер повідомляє, що всередині Китаю практично не показують кадри катастрофи — драматичні відео потоку, що змітав людей у прикордонному пункті Гірунг, облетіли весь світ, але не з’явилися в китайському ефірі: державне телебачення показало лише один статичний кадр, а повне відео важко знайти у цензурованому інтернеті країни.

Практично немає свідчень постраждалих чи очевидців із боку Тибету — журналістам заборонено в'їжджати туди без дозволу уряду, а зв’язатися з місцевими мешканцями майже неможливо навіть у звичайні часи. У четвер, коли світові медіа говорили про руйнування в гімалайській долині, головний випуск новин державного телеканалу Китаю відкрився сюжетом про презентацію нової книги очільника країни Сі Цзіньпіна.

За словами Бікер, місцеве партійне керівництво розіслало розпорядження активістам «докладати всіх зусиль для підтримання громадського порядку та впевненості населення в постраждалих районах» — тих, хто впорається добре, обіцяють винагородити, а тих, хто ні — притягнути до відповідальності. Правозахисники стверджують, що тибетців можуть затримати за спілкування з журналістами чи публікації, які суперечать офіційній версії подій.

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Трагедія в Непалі — що відомо

26 серпня руйнівна повінь сталася в непальському районі Расува через підвищення рівня води в річці Бхоте-Коші, яка бере початок у горах Тибету. Тоді зниклими безвісти вважали до 265 туристів і мандрівників, а повінь знесла або пошкодила населені пункти, мости, дороги та сім гідроелектростанцій. У затопленому районі проживає близько 50 тис. людей.

Знімок з дрона показує пошкоджені будівлі та будинки, вкриті багнюкою, біля річки Ліху / Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Ситуація з українцями, з якими не вдається встановити зв’язок, станом на ранок 30 серпня залишається без змін — таких налічують 56 осіб. Про це повідомили в МЗС України.

Пошуково-рятувальні операції тривають щодня — китайські рятувальні команди безперервно шукають людей серед руїн прикордонного пункту Гірунг, працюючи на суходолі, воді та із застосуванням важких безпілотників. Співробітники посольства України в Індії домовилися з компетентними органами Непалу про отримання геолокаційних даних із пристроїв зниклих українців для використання в пошуках.

У МЗС наголосили, що ситуація залишається складною через масштаби руйнувань і ризик повторних зсувів, а справу щодо зникнення 56 громадян України тримають на особливому контролі.