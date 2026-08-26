Зник зв’язок із групою 46 туристів. Внаслідок повені у Непалі вважаються зниклими безвісти 53 українці — МЗС

До МЗС України надійшло звернення щодо зникнення вранці 26 серпня зв’язку з групою 46 громадян України у зоні стихійного лиха в Непалі, де була зафіксована руйнівна повінь.

Про це кореспондентці NV повідомили у українському зовнішньополітичному відомстві.

Загалом, за інформацією Туристичної поліції Непалу, станом на 21:45 26 серпня внаслідок стихійного лиха вважаються зниклими безвісти 53 громадянина України.

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Посольства України в Індії та КНР тримають звʼязок із компетентними органами країн перебування щодо пошукових операцій, які можуть виявити місцезнаходження українських громадян. Водночас станом на зараз немає інформації щодо наявності громадян України серед загиблих чи постраждалих, повідомили в МЗС.

При цьому на особисте доручення голови відомства Андрія Сибіги посольства України в Індії та КНР на підставі вже відомих особистих даних зниклих громадян вживають заходів щодо встановлення з ними зв’язку та здійснення інших необхідних дій.

Крім того, на «гарячу лінію» МЗС надійшли вісім повідомлень від родичів щодо втрати зв’язку з людьми з цього списку.

На місці також залучений почесний консул України в Непалі. МЗС, Департамент консульської служби та посольства України в Індії та КНР працюють над зʼясуванням додаткової інформації, взаємодією з іноземними відомствами задля пошуку українців і наданням інформації та сприяння родичам, резюмували у українському зовнішньополітичному відомстві.

Руйнівна повінь сталася у середу, 26 серпня, у непальському районі Расува через підвищення рівня води в річці Бхоте-Коші, яка бере початок у горах Тибету. Після стихії зниклими безвісти вважаються до 265 туристів і мандрівників. Високий рівень води ускладнює рятувальні роботи. Повінь знесла або пошкодила населені пункти, мости, дороги та сім гідроелектростанцій.

Cтаном на 21:52 за києвським часом була підтверджені загибель понад 150 людей — і кількість жертв, ймовірно, зростатиме, повідомляв канал CNN.

За даними Ради з туризму Непалу, після повені в районі Расува зниклими безвісти вважаються до 384 туристів і мандрівників. Серед них — 291 іноземець та 93 громадяни Непалу.

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У МЗС України раніше повідомили NV, що отримали одне звернення про можливе зникнення українки на кордоні між Тибетом і Непалом, та ще одне звернення про втрату зв’язку з громадянином України у Непалі.