Іграшка серед уламків та бруду біля пошкодженого будинку після повені в окрузі Нувакот, Непал, 30 серпня 2026 року (Фото: REUTERS/Adnan Abidi)

У Непалі внаслідок раптової повені , що накрила країну та сусідній Тибет на минулому тижні, кількість загиблих збільшилася до 903 людей. Зниклими безвісти вважаються 4247 осіб, повідомляє The Associated Press з посиланням на агентство з питань надзвичайних ситуацій Непалу у понеділок, 31 серпня.

Зокрема, зникли 592 іноземців, серед яких, за даними Міністерства закордонних справ України, 56 українців, які на момент стихійного лиха перебували у складі кількох туристичних груп.

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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

У Тибеті, за даними китайської влади, загинули 16 людей, 546 — зникли безвісти. Державні ЗМІ Китаю повідомляли, що 261 зі зниклих — іноземці, у тому числі понад сто непальців.

Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas

Влада заявляє про продовження інтенсивних пошуків загиблих та постраждалих, які опинилася заблокованими на пагорбах, у населених пунктах та в прибережних районах гірських річок.

Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Непальські чиновники повідомляють, що головна увага приділяється порятунку робітників, які, як вважається, опинилися в пастці всередині тунелів гідроелектростанцій, заблокованих брудом та уламками скель.

Фото: Nepal Army/Handout via REUTERS

Непальська служба з питань надзвичайних ситуацій повідомила, що 933 людини зникли безвісти на об'єктах ГЕС у регіоні, що постраждав від повені, пише Reuters.

Фото: REUTERS/Adnan Abidi

За оцінками Червоного Хреста, від цієї катастрофи, яку Китай пов’язує з наслідками зміни клімату, ймовірно постраждало понад 90 000 людей.

Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

26 серпня на кордоні між Непалом і Китаєм стався обвал льодовика. Це спричинило величезний потік каміння, льоду, бруду та уламків, що каскадом пронісся через гімалайські річки. Рівень води різко піднявся, населені пункти на її шляху затопило. У цей час там перебували тисячі паломників та туристів.

29 серпня МЗС України повідомляло, що зниклими безвісти у Непалі залишаються 56 громадян України. Пошуки тривають, отримано дані геолокації телефонів українців.

30 серпня повідомлялося, що кількість загиблих зросла до 750 людей, понад 3000 залишаються зниклими безвісти по обидва боки кордону Непалу й Китаю.

Тим часом Китай приховує інформацію про наслідки стихійного лиха — на державному телебаченні практично не з’являються дані та фото, які облетіли весь світ. Журналістам заборонено в'їжджати у Тибет без дозволу уряду, писало BBC.