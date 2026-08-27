У Непалі та китайському Тибеті внаслідок повені зникли безвісти понад 1000 людей, більшість з яких – туристи з інших країн. Загинули понад 160 людей, повідомляє Reuters у четвер, 27 серпня.

За даними представників туристичної галузі Непалу, зниклими вважаються 579 туристів, у тому числі понад 400 іноземців. Серед них — 133 паломники з Індії, які прямували до гори Кайлаc у Тибеті, священного місця для індуїстів, пише AP. Також серед зниклих — громадяни України, США, Австралії, Великої Британії, Канади та інших країн.

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Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Поліція Непалу заявила про загибель 162 людей, але ця цифра, як очікується, зросте.

Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Вертольоти продовжують пошуки вцілілих людей після того, як стіна з бруду та каміння обвалилася в річку на гімалайському кордоні з китайським Тибетом, що спричинило катастрофічні повені.

У тибетському повіті Гіронг кількість зниклих безвісти досягла 558 осіб, підтверджено загибель трьох людей, повідомила державна телекомпанія CCTV. Серед зниклих — 260 іноземних громадян.

Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Величезні маси води та уламків змили десятки людей на прикордонному переході в Гіронгу, а в Непалі вода змила будинки, дороги та об'єкти енергетики, пише Reuters.

Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

«Це був величезний потік бруду, що мчав прямо на нас. Чим ближче він підходив, тим вище і вище піднімався. Коли я побачив, що він увірвався в наш будинок, я спробував схопити дружину за руку й вивести її на терасу. Але її змило брудом», — розповів 68-річний Кешав Прасад Барал, який вижив і зараз перебуває в лікарні.

Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Масштабні повені спричинив обвал льодовика магнітудою 5,2, внаслідок чого уламки попливли вниз за течією, повідомляла Геологічна служба США. Рівень води в одній з точок річки Трішулі піднявся на дев’ять метрів за пів години. Але найсильніше затоплення зафіксували на річці Лхенде-Хола, притоці Бхоте-Коші, що бере початок у горах Тибету.

26 серпня МЗС України повідомило про втрату зв’язку з групою з 46 громадян України у Непалі. Натомість, за даними місцевої влади, зниклими у країні вважаються 53 українці.