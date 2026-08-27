Масштабна повінь у Непалі та Тибеті: близько 1000 людей зникли безвісти, серед них — 53 українці, понад 160 загиблих
Наслідки повені у Непалі, 27 серпня 2026 року (Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar)
У Непалі та китайському Тибеті внаслідок повені зникли безвісти понад 1000 людей, більшість з яких – туристи з інших країн. Загинули понад 160 людей, повідомляє Reuters у четвер, 27 серпня.
За даними представників туристичної галузі Непалу, зниклими вважаються 579 туристів, у тому числі понад 400 іноземців. Серед них — 133 паломники з Індії, які прямували до гори Кайлаc у Тибеті, священного місця для індуїстів, пише AP. Також серед зниклих — громадяни України, США, Австралії, Великої Британії, Канади та інших країн.
Поліція Непалу заявила про загибель 162 людей, але ця цифра, як очікується, зросте.
Вертольоти продовжують пошуки вцілілих людей після того, як стіна з бруду та каміння обвалилася в річку на гімалайському кордоні з китайським Тибетом, що спричинило катастрофічні повені.
У тибетському повіті Гіронг кількість зниклих безвісти досягла 558 осіб, підтверджено загибель трьох людей, повідомила державна телекомпанія CCTV. Серед зниклих — 260 іноземних громадян.
Величезні маси води та уламків змили десятки людей на прикордонному переході в Гіронгу, а в Непалі вода змила будинки, дороги та об'єкти енергетики, пише Reuters.
«Це був величезний потік бруду, що мчав прямо на нас. Чим ближче він підходив, тим вище і вище піднімався. Коли я побачив, що він увірвався в наш будинок, я спробував схопити дружину за руку й вивести її на терасу. Але її змило брудом», — розповів 68-річний Кешав Прасад Барал, який вижив і зараз перебуває в лікарні.
Масштабні повені спричинив обвал льодовика магнітудою 5,2, внаслідок чого уламки попливли вниз за течією, повідомляла Геологічна служба США. Рівень води в одній з точок річки Трішулі піднявся на дев’ять метрів за пів години. Але найсильніше затоплення зафіксували на річці Лхенде-Хола, притоці Бхоте-Коші, що бере початок у горах Тибету.
26 серпня МЗС України повідомило про втрату зв’язку з групою з 46 громадян України у Непалі. Натомість, за даними місцевої влади, зниклими у країні вважаються 53 українці.