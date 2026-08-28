Розмита дорога та зруйновані будівлі після раптової повені та зсуву в Трішулі, округ Нувакот, Непал, 28 серпня 2026 року (Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar)

У Непалі внаслідок раптової повені та зсувів ґрунту кількість загиблих зросла до 469 людей. Рятувальники продовжують пошуки сотень безвісти зниклих, повідомила місцева поліція у п’ятницю, 28 серпня, пише The Associated Press.

За даними непальської влади, сотні людей вже врятовано, а десятки отримують медичну допомогу в столиці Катманду.

Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Загалом зниклими безвісти у Непалі та китайському Тибеті вважаються близько 1000 осіб, пише Reuters. Понад 500 з них — іноземці з різних країн, зокрема туристи та паломники. Рятувальники використовують гелікоптери для пошуку тих, хто вижив, та доставки вантажів тисячам людей, відрізаних від світу в містах і долинах. Служби екстреної допомоги також залучили до пошуків собак.

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Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Китайська державна телекомпанія CCTV уточнила, що кількість зниклих безвісти в тибетському повіті Гьїронг склала 558 людей, зокрема 260 іноземних громадян. Наразі з китайського боку підтверджено загибель трьох осіб.

Опубліковані фотографії показують, що в районі Нувакот у Непалі будівлі та дороги вкриті багнюкою. Також повідомляється про зруйновні мости та електростанції. Між Непалом та Тибетом утворилося озеро, а влада попереджає про можливий прорив дамби, пише AP.

Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Раніше повідомлялося, що у Непалі втрачено зв’язок з 56 громадянами України, які перебували у складі туристичних груп.

26 серпня на кордоні між Непалом і Китаєм стався обвал льодовика. Це спричинило величезний потік каміння, льоду, бруду та уламків, що каскадом пронісся через гімалайські річки. Рівень води різко піднявся і затопив населені пункти. У цей час там перебували тисячі паломників та туристів.