На його очах вода знесла цілий будинок. У Непалі під час повені 24-річного чоловіка врятувало мангове дерево

Чоловік врятувався під час повені у Непалі (Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar)

У Непалі 24-річний робітник дивом вижив під час раптової повені, яка забрала життя щонайменше 160 людей. Його врятувало мангове дерево.

Про це повідомляє REUTERS.

Бібек Кумал копав яму біля будинку в місті Бідур, коли почув дивний звук. Колеги чоловіка встигли втекти, а самого Кумала накрив потік води, бруду й каміння. Його почало відносити вниз за течією. Раптом робітник побачив мангове дерево й зачепився за нього — це допомогло йому врятувався.

Реклама

«Якби мангове дерево, мене б змило і я загинув», — цитує видання постраждалого.

У результаті Бібек Кусал травмував ногу, але залишився живим, його доставили до лікарні.

Він також розповів, що під час повені бачив, як вода буквально змила будинок, біля якого працював.

У Непалі та китайському Тибеті потужний потік зруйнував будинки, інфраструктуру та автомобілі. Внаслідок повені зникли безвісти понад 1000 людей, більшість з яких — туристи з інших країн. Серед них 133 паломники з Індії, які прямували до гори Кайлаc у Тибеті, священного місця для індуїстів, пише AP.

Також серед зниклих — громадяни України, США, Австралії, Великої Британії, Канади та інших країн.

Загинули понад 160 людей.