В затопленому районі проживають близько 50 тисяч людей (Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar)

Руйнівна повінь сталася у середу, 26 серпня, у непальському районі Расува через підвищення рівня води в річці Бхоте-Коші, яка бере початок у горах Тибету. Після стихії зниклими безвісти вважаються до 384 туристів і мандрівників. Високий рівень води ускладнює рятувальні роботи. Повінь знесла або пошкодила населені пункти, мости, дороги та сім гідроелектростанцій.

Про це пишуть Kathmandu Post та The Times.

Рада з туризму Непалу повідомила, що після раптової повені в районі Расува зниклими безвісти вважаються до 384 туристів і мандрівників. Серед них — 291 іноземець та 93 громадяни Непалу. 31 людина загинула.

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The most devastating video of Nepal floods. Within seconds, thousands washed away. Over Hundred Indians feared missing.



Statutory Warning: Visuals Could Be Disturbing#NepalFloods #DamBurst #NaturesFury pic.twitter.com/LdVlFdwAwJ — Sunil Jha (@SunilBNJha) August 26, 2026

Непальська армія заявила, що для порятунку та надання допомоги залучили 14 гелікоптерів і групи реагування на стихійні лиха.

Однак рівень води був занадто високим для посадки гелікоптерів у постраждалих районах Сьяпру-Бесі та Тімуре в гірському районі Расува, де проживають близько 50 тисяч людей.

Речник армії Непалу Раджа Рам Баснет заявив, що рятувальні гелікоптери не зможуть приземлитися в постраждалих районах, доки вода не спаде.

Фото: REUTERS/Stringer

«Можливі значні жертви або втрата майна», — додав адміністратор округу Нарендра Паріяр.

За словами офіційних осіб, повінь змила або пошкодила кілька населених пунктів, мостів і ділянок автомагістралей. Служби безпеки допомагають у рятувальних операціях, а приватним гелікоптерам також дозволили здійснювати рятувальні польоти.

Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Міністерство енергетики заявило, що повінь пошкодила сім гідроелектростанцій, унаслідок чого національна енергосистема втратила 431,1 мегавата потужності. Пошкодження розподільчої інфраструктури також спричинили перебої з електропостачанням.

Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Рада з туризму закликала туристів у Расуві, Нувакоті, Дхадінгу, Горкхі та Читвані, а також тих, хто подорожує коридором Трішулі, бути надзвичайно обережними.

Фото: Altitude Air/Handout via REUTERS

Влада попередила людей не наближатися до річки, не перетинати її та не залишатися на берегах заради фото- чи відеозйомки. Також рекомендували тримати дітей і людей похилого віку подалі від річки.