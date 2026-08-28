Ситуація залишається складною через масштаби руйнувань, обмежений доступ до гірських районів та ризик повторних зсувів, наголосили у МЗС України (Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar)

Кількість громадян України, з якими не вдається встановити зв’язок після повеней у Непалі та Тибеті та зсувів ґрунту, залишається незмінною — 56. Це дві туристичні групи з 48 і семи людей, а також одна українка у складі іноземної тургрупи.

Про це у п’ятницю, 28 серпня, станом на 12:00 за київським часом повідомило Міністерство закордонних справ (МЗС) України у коментарі NV.

Пошуково-рятувальні операції тривають. Українців в списках загиблих та поранених немає, наголосили у МЗС.

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Там також підкреслили, що посольство України в КНР підтримує постійний звʼязок з китайськими органами влади. Консульські посадові особи посольства України в Індії перебувають безпосередньо у Непалі, де, у взаємодії з Почесним консулом України в Непалі, провели зустрічі з причетними непальськими державними органами, іноземними колегами, менеджером готелю, де перебувала одна з груп українців, організатором туру тощо.

Проведено звірку списків, наданих готелем та дипломатичними установами.

Консули координують зусилля з колегами з іноземних дипустанов і туроператорами задля пошуку громадян України, підтримують постійний звʼязок з оперативно-рятувальними службами та рідними українців.

Урядом Непалу створено Групу екстреного реагування Emergency Response Team, ERT при МЗС для координації пошуково-рятувальних робіт. У відомстві запевнили, що МЗС, Департамент консульської служби та посольства України в Індії та КНР продовжують моніторинг ситуації та тримають справу щодо зникнення 56 громадян України на особливому контролі.

Ситуація залишається складною через масштаби руйнувань, обмежений доступ до гірських районів та ризик повторних зсувів, наголосили у МЗС України.

26 серпня МЗС України повідомило про втрату зв’язку з групою з 46 громадян України у Непалі.

Повінь у Непалі та китайському Тибеті, де у цей час перебували тисячі паломників з різних країн, спричинив обвал льодовика у гімалайську річку, внаслідок чого уламки попливли вниз за течією. Рівень води в одній з точок річки Трішулі піднявся на дев’ять метрів за пів години. Але найсильніше затоплення зафіксували на річці Лхенде-Хола, притоці Бхоте-Коші, що бере початок у горах Тибету.

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Вранці 27 серпня у Непалі повідомляли про 165 загиблих та 826 зниклих безвісти, серед яких близько 500 туристів. У Тибеті, за даними місцевої влади, зникли приблизно 558 людей, підтверджено загибель трьох осіб.

Станом на 22:30 за київським часом 27 серпня загальний список українців, з якими немає зв’язку у зоні стихійного лиха у Непалі, налічував 56 осіб.