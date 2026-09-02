Смертельна повінь у Непалі: 56 зниклих безвісти українців не можуть знайти вже тиждень

Кількість громадян України, які залишаються зниклими безвісти у зоні стихійного лиха у Непалі , залишається без змін – 56 людей. Наразі українці відсутні у списках загиблих чи постраждалих, повідомляє пресцентр Міністерства закордонних справ України у середу, 2 вересня.

Станом на 14:00 за київським часом, пошуки зниклих у Непалі продовжуються. На китайському боці кордону рятувальникам розблокували доступ до зони головного удару — Гірунгського пункту. Хоча для важкої техніки дороги ще немає через замулення території, сказано у повідомленні.

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У Непалі також продовжується пошук у тунелях гідроелектростанцій, де люди могли ховатися від раптової повені. На окремих об'єктах, зокрема у районах Chilime та Langtang, працюють непальські військові та іноземні спеціалізовані команди.

«Поточний етап операції характеризується переходом від первинного пошуку та доступу до найбільш постраждалої території до розширеного наземного та глибокого пошуку», — сказано у повідомленні МЗС.

Українські консульства та посольства підтримують постійний зв’язок з рідними українців, що зникли в зоні лиха, та взаємодіють з органами влади Китаю, Індії та Непалу, запевняють у МЗС.

Станом на 2 вересня загальна кількість загиблих через тиждень після раптової повені та зсувів у Непалі, а також у сусідньому Тибеті, перевищила 1000 осіб, близько 4000 людей вважаються зниклими безвісти. Непальські рятувальники повідомляли, що надії на те, що когось зі зниклих вдасться знайти живими, згасають.

26 серпня на кордоні між Непалом і Китаєм стався обвал льодовика. Це спричинило величезний потік каміння, льоду, бруду та уламків, що каскадом пронісся через гімалайські річки. Рівень води різко піднявся, населені пункти на її шляху затопило. У цей час там перебували тисячі іноземних паломників та туристів.