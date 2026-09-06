У Непалі двох людей знайшли живими за 10 днів після руйнівної повені

У Непалі, де тривають пошуки людей, зниклих безвісті після смертоносної повені , рятувальники знайшли живими ще двох людей.

Про це повідомило Associated Press у неділю, 6 вересня.

Спільна група з непальських військовослужбовців та південнокорейських експертів з ліквідації наслідків стихійних лих врятувала чоловіка з 225-метрового тунелю гідроелектростанції на річці Трішулі. Таким чином кількість врятованих робітників цієї станції зросло до трьох (ще двох знайшли живими в тунелі 4 вересня).

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Другою врятованою стала жінка, яку витягли з пошкодженого будинку у спустошеному місті Нувакот за 80 кілометрів від столиці Непалу Катманду.

Як написала The Guardian, зусилля рятувальників зосереджені на 12 гідроенергетичних об'єктах по всьому Непалу, де безвісті зникли близько 900 робітників. Понад половина з них могли опинитися в пастках у тунелях. Рятувальні роботи ускладнюються масштабними пошкодженнями інфраструктури — внаслідок повені в Непалі обвалилося понад 40 мостів.

За даними агентства з ліквідації наслідків стихійних лих Непалу, внаслідок повені загинуло щонайменше 1375 людей, понад 5 тисяч вважаються зниклими безвісти.

Раніше The Guardian повідомляла, що тіла деяких загиблих унаслідок повені в Непалі й Тибеті можуть не знайти ніколи, а деякі зі знайдених тіл ймовірно не вдасться ідентифікувати.

26 серпня на кордоні Непалу та Китаю стався обвал льодовика. Це спричинило потужний потік каміння, льоду, бруду й уламків, що каскадом ринув руслами гімалайських річок. Рівень води різко піднявся і населені пункти на шляху потоку були затоплені.

The New York Times писала про те, що директор однієї з непальських шкіл врятував 900 учнів перед тим, як приміщення навчального закладу, де вони перебували, за декілька секунд повністю знищила повінь.