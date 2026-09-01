Катастрофічна повінь у Непалі. Кількість загиблих зросла до 950, працівники ГЕС заблоковані у тунелях, 56 українців — досі зниклі безвісти

1 вересня, 08:43
У Непалі тисячі людей досі вважаються зниклими безвісти (Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas)

У Непалі тисячі людей досі вважаються зниклими безвісти (Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas)

У зоні руйнівної повені у Непалі рятувальники намагаються дістатися до понад 900 зниклих безвісти працівників гідроелектростанцій. Ймовірно, люди заблоковані в тунелях та підземних приміщеннях 12 ГЕС. Про це повідомило управління з питань надзвичайних ситуацій країни, пише The Guardian.

Загальна кількість загиблих у Непалі та Китаї перевищила 950 осіб, а понад 4 400 людей вважаються зниклими безвісти, пише AP. Близько 500 робітників гідроелектростанцій опинилися в пастці в тунелях. Щонайменше один експерт зазначив, що деякі працівники могли мати доступ до кисню, однак інші попередили, що шанси знайти тих, хто вижив, зменшуються. У міру посилення рятувальних робіт із трьох тунелів, заповнених багнюкою, було вилучено чотири тіла, повідомила армія Непалу.

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Деяким працівникам вдалося покликати на допомогу, коли сталося стихійне лихо, а інші, яким вдалося втекти, розповіли, що багато їхніх колег залишилися в тунелях. Наразі невідомо, чи вдалося рятувальникам встановити будь-який контакт із заблокованими працівниками після перших дзвінків по допомогу. Через шість днів після стихійного лиха зростають побоювання, що деякі з них могли задихнутися через брак кисню.

Працівники, які розчищали від багнюки постраждалу від повені електростанцію в окрузі Дхадінг, розповіли агентству AP, що ця станція є ключовим об'єктом для забезпечення електроенергією понад 20 000 людей у регіоні.

31 серпня в МЗС України повідомили, що кількість громадян України, яких розшукують в зоні стихійного лиха у Непалі, залишається без змін. 56 українців вважаються зниклими безвісти.

Повінь у Непалі — головне

26 серпня на кордоні між Непалом і Китаєм стався обвал льодовика. Це спричинило величезний потік каміння, льоду, бруду та уламків, що каскадом пронісся через гімалайські річки. Рівень води різко піднявся, населені пункти на її шляху затопило. У цей час там перебували тисячі паломників та туристів.

29 серпня МЗС України повідомляло, що зниклими безвісти у Непалі залишаються 56 громадян України. Пошуки тривають, отримано дані геолокації телефонів українців.

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30 серпня повідомлялося, що кількість загиблих зросла до 750 людей, понад 3000 залишаються зниклими безвісти по обидва боки кордону Непалу й Китаю.

Тим часом Китай приховує інформацію про наслідки стихійного лиха — на державному телебаченні практично не з’являються дані та фото, які облетіли весь світ. Журналістам заборонено в'їжджати у Тибет без дозволу уряду, писало BBC.

Редактор: Вікторія Горьова

Теги:   Непал Зниклі безвісти Стихійні лиха повінь

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