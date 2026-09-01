У зоні руйнівної повені у Непалі рятувальники намагаються дістатися до понад 900 зниклих безвісти працівників гідроелектростанцій. Ймовірно, люди заблоковані в тунелях та підземних приміщеннях 12 ГЕС. Про це повідомило управління з питань надзвичайних ситуацій країни, пише The Guardian.

Загальна кількість загиблих у Непалі та Китаї перевищила 950 осіб, а понад 4 400 людей вважаються зниклими безвісти, пише AP. Близько 500 робітників гідроелектростанцій опинилися в пастці в тунелях. Щонайменше один експерт зазначив, що деякі працівники могли мати доступ до кисню, однак інші попередили, що шанси знайти тих, хто вижив, зменшуються. У міру посилення рятувальних робіт із трьох тунелів, заповнених багнюкою, було вилучено чотири тіла, повідомила армія Непалу.

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Деяким працівникам вдалося покликати на допомогу, коли сталося стихійне лихо, а інші, яким вдалося втекти, розповіли, що багато їхніх колег залишилися в тунелях. Наразі невідомо, чи вдалося рятувальникам встановити будь-який контакт із заблокованими працівниками після перших дзвінків по допомогу. Через шість днів після стихійного лиха зростають побоювання, що деякі з них могли задихнутися через брак кисню.

Працівники, які розчищали від багнюки постраждалу від повені електростанцію в окрузі Дхадінг, розповіли агентству AP, що ця станція є ключовим об'єктом для забезпечення електроенергією понад 20 000 людей у регіоні.

31 серпня в МЗС України повідомили, що кількість громадян України, яких розшукують в зоні стихійного лиха у Непалі, залишається без змін. 56 українців вважаються зниклими безвісти.

Повінь у Непалі — головне

26 серпня на кордоні між Непалом і Китаєм стався обвал льодовика. Це спричинило величезний потік каміння, льоду, бруду та уламків, що каскадом пронісся через гімалайські річки. Рівень води різко піднявся, населені пункти на її шляху затопило. У цей час там перебували тисячі паломників та туристів.

29 серпня МЗС України повідомляло, що зниклими безвісти у Непалі залишаються 56 громадян України. Пошуки тривають, отримано дані геолокації телефонів українців.

30 серпня повідомлялося, що кількість загиблих зросла до 750 людей, понад 3000 залишаються зниклими безвісти по обидва боки кордону Непалу й Китаю.

Тим часом Китай приховує інформацію про наслідки стихійного лиха — на державному телебаченні практично не з’являються дані та фото, які облетіли весь світ. Журналістам заборонено в'їжджати у Тибет без дозволу уряду, писало BBC.