Повінь у Непалі забрала життя 626 людей, шукають ще тисячі зниклих безвісти (Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas)

Раптова повінь у Непалі , спричинена обвалом льодовика та потоком бруду й уламків, забрала життя щонайменше 626 людей, майже 3000 осіб вважаються зниклими безвісти у двох країнах, повідомляє Reuters з посиланням на місцеву владу у суботу, 29 серпня.

Семеро людей визнано загиблими у китайському Тибеті. Тривають пошуки близько 2426 людей у Непалі та щонайменше 554 у тибетському окрузі Г'їронг, включаючи щонайменше 540 іноземців.

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Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas

Серед зниклих — 56 українців, які на момент стихійного лиха перебували у складі кількох туристичних груп, повідомляло МЗС України.

Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas

Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas

28 серпня Непал призупиняв пошукові роботи через негоду та ризик переповнення озера, що утворилося на кордоні між Непалом і Китаєм. Згодом державне китайське медіа CCTV повідомило, що супутникові знімки свідчать про зменшення рівня води в озері.

Фото: REUTERS/Adnan Abidi

Міністр фінансів Непалу Сварнім Вагле повідомив Reuters, що початкова оцінка Катманду полягає в тому, що для відновлення пошкоджень країні знадобиться від 4 до 5 мільярдів доларів.

Фото: REUTERS/Adnan Abidi

Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas

26 серпня на кордоні між Непалом і Китаєм стався обвал льодовика. Це спричинило величезний потік каміння, льоду, бруду та уламків, що каскадом пронісся через гімалайські річки. Рівень води різко піднявся і затопив населені пункти. У цей час там перебували тисячі паломників та туристів.

28 серпня повідомлялося про загибель 469 людей та близько 1000 зниклих безвісти у Непалі. Рятувальники не могли дістатися деяких найбільш постраждалих районів.