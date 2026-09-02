Стіна з фотографіями зниклих безвісти людей після смертельної повені в Катманду, Непал, 2 вересня 2026 року (Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha)

Кількість жертв раптової повені, що накрила Непал та сусідній Тибет тиждень тому, зросла до приблизно 1050 людей, майже 4000 – вважаються зниклими безвісти, і надії на те, що їх вдасться знайти живими, згасають. Про це у середу, 2 вересня, повідомляє непальський центр з надзвичайних ситуацій, пише Reuters .

Рятувальники побоюються, що багато хто зі зниклих опинився під завалами після повені у містах і долинах вздовж китайського кордону. Зокрема, продовжуються пошуки 56 громадян України, які на момент стихійного лиха перебували у Непалі у складі кількох туристичних груп.

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Офіційні дані Китаю щодо жертв у Тибеті залишаються незмінними: 16 загиблих і 546 зниклих безвісти.

«Надія на те, що вдасться знайти тих, хто вижив, зменшується. Ми молимося і сподіваємося. Надія — це надія!» — сказав високопосадовець Національного центру з надзвичайних ситуацій Непалу Фаніндра Паудель.

Фото: REUTERS/Adnan Abidi

Рятувальники продовжують пошуки, зокрема у тунелях кількох гідроелектростанцій. Звідти вже врятували 279 осіб, але щонайменше 639 вважаються зниклими безвісти, повідомляє непальська армія.

Фото: Nepal Army/Handout via REUTERS

«З огляду на характер катастрофи та територію, яку охопила повінь, із кожним днем шанси на те, що хтось виживе, зменшуються», — заявив Бінодж Баснет, генерал армії у відставці, який керував пошуково-рятувальними операціями під час землетрусу 2015 року, в результаті якого загинуло близько 9000 осіб.

Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas

Фото: cnsphoto via REUTERS

Прем'єр-міністр Непалу Бален Шах заявив, що основна увага перейде від пошуково-рятувальних та гуманітарних операцій до відновлення та відбудови, пише Reuters.

Повінь у Непалі — головне

26 серпня на кордоні між Непалом і Китаєм стався обвал льодовика. Це спричинило величезний потік каміння, льоду, бруду та уламків, що каскадом пронісся через гімалайські річки. Рівень води різко піднявся, населені пункти на її шляху затопило. У цей час там перебували тисячі паломників та туристів.

МЗС України повідомляло, що зниклими безвісти у Непалі залишаються 56 громадян України. Пошуки тривають, отримано дані геолокації телефонів українців.

31 серпня повідомлялося, що внаслідок стихійного лиха загинули щонайменше 950 людей.

Тим часом Китай приховує інформацію про наслідки повені — на державному телебаченні практично не з’являються дані та фото, які облетіли весь світ. Журналістам заборонено в'їжджати у Тибет без дозволу уряду, писало BBC.