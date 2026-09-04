Через дев’ять днів після повені: у Непалі двох людей знайшли живими у тунелі ГЕС

Чоловіка, який вижив, врятували з тунелю на гідроелектростанції Трішулі-3A в Расуві, Непал, 4 вересня 2026 року (Фото: Nepal Army/Handout via REUTERS)

У Непалі врятували двох співробітників гідроелектростанції, яких знайшли живими в одному з тунелів через дев’ять днів після масштабної повені, спричиненої обвалом льодовика, пише The Associated Press у п’ятницю, 4 вересня.

Двох чоловіків врятували з тунелю ГЕС Трішулі 3А. Представники влади та армії Непалу ідентифікували цих людей як бригадира-механіка та інспектора з механічного обладнання.

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Стан обох чоловіків стабільний, їх доправили літаком до лікарні в Катманду.

Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

За даними асоціації незалежних виробників електроенергії Непалу, на гідроелектростанції Трішулі 3А, що будується на річці Трішулі, зникли безвісти щонайменше 557 робітників, близько 115 з них опинилися в пастці в головному тунелі. Рятувальники вважають, що деякі люди всередині тунелю ще можуть бути живими.

Загалом на 12 гідроелектростанціях у Непалі зникли безвісти близько 900 робітників, приблизно 500 з них можуть бути заблоковані у тунелях.

За даними агентства з управління надзвичайними ситуаціями Непалу, усього внаслідок повені загинуло щонайменше 1259 осіб, а понад 5000 залишаються зниклими безвісти, серед них — 56 громадян України, яких не можуть знайти вже понад тиждень.

Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Китай увечері 3 вересня повідомив, що на тибетській стороні кордону загинула 21 особа, а 541 — зникла безвісти.

Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

26 серпня на кордоні між Непалом і Китаєм стався обвал льодовика. Це спричинило величезний потік каміння, льоду, бруду та уламків, що каскадом пронісся через гімалайські річки. Рівень води різко піднявся, населені пункти на її шляху затопило. У цей час там перебували тисячі іноземних паломників та туристів.

2 вересня повідомлялося про 1050 загиблих та майже 4000 зниклих безвісти у Непалі. Рятувальники заявили, що надії на те, що когось ще вдасться знайти живим, згасають.

Зниклими вважаються 56 громадян України, які на момент стихійного лиха перебували у складі кількох туристичних груп у Непалі.