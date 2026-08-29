Руйнівна повінь у Непалі: кількість зниклих безвісти українців зросла до 64

У Непалі продовжують пошуки сотень зниклих безвісти після раптової повені, 29 серпня 2026 року (Фото: REUTERS/Adnan Abidi)

У Непалі зросла кількість громадян України, які зникли безвісти через руйнівну повінь та зсуви ґрунту , з 56 до 64 людей. Пошуки у зоні стихійного лиха продовжуються, повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України у суботу, 29 серпня.

Станом на 10:30 за київським часом, даних про наявність українців серед постраждалих чи загиблих немає.

У МЗС розповіли, що пошукові операції у Непалі проводять щоденно за раннього ранку, вони ускладняються через туман і можливі лише протягом першої половини дня. 28 серпня роботи призупиняли через високий ризик прориву завального озера у Тибеті у Китаї, проте після фіксації поступового контрольованого витоку води пошук було відновлено.

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За ініціативи посольства України в Індії, Інтерпол направив запит до компанії-оператора щодо геолокації телефонів, які мали при собі українці. Отримано дані про останні зафіксовані координати.

У МЗС запевнили, що тримають справу щодо зникнення 64 громадян України на особливому контролі. Консульська служба та посольства України в Індії і КНР перебувають у цілодобовому контакті з місцевою владою і підтримують зв’язок з рідними зниклих.

За останніми даними, повінь, спричинена обвалом льодовика у гімалайську річку, забрала життя 626 осіб у Непалі та сімох — у Тибеті. Зниклими безвісти, за даними місцевої влади, вважаються близько 3000 людей, пише Reuters.

28 серпня повідомлялося, що немає зв’язку з 56 українцями, які перебували у складі кількох туристичних групу на момент раптової повені на кордоні Непалу з Китаєм.