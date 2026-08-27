За словами посадовців МЗС, протягом 27 серпня список зниклих безвісти в Непалі українців поповнила ще одна громадянка України (Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar)

Про це — кореспондентці NV повідомили в українському МЗС.

За словами посадовців, протягом 27 серпня список зниклих безвісти українців поповнила ще одна громадянка України, яка перебувала у складі іноземної туристичної групи.

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«Водночас, згідно з наявною перевіреною інформацією, у списках поранених або загиблих унаслідок стихійного лиха українців наразі немає. Армія та поліція Непалу продовжують пошуково-рятувальні роботи, залучено півтора десятка гелікоптерів», — заявили в МЗС.

Повінь у Непалі та Тибеті, де на той час перебували тисячі паломників із різних країн, була спричинена обвалом льодовика 26 серпня, внаслідок чого уламки ринули вниз за течією, повідомляла Геологічна служба США. Рівень води в одній із точок річки Трішулі піднявся на дев’ять метрів за пів години. Проте найсильніше затоплення було зафіксовано на річці Лхенде-Хола — притоці Бхоте-Коші, що бере початок у горах Тибету.

Китайський державний телеканал CCTV окремо повідомив, що 260 із 558 осіб, які зникли безвісти в Тибеті, — іноземці, а двох місцевих жителів вдалося врятувати.

Станом на ранок 27 серпня повідомлялося, що внаслідок стихійного лиха загинули щонайменше 168 осіб.

Національне управління Непалу зі зниження ризиків та управління надзвичайними ситуаціями повідомило, що 826 осіб вважаються зниклими безвісти, причому близько 500 із них — туристи.

Крім того, місцева влада активізувала рятувальні операції з пошуку сотень зниклих безвісти.