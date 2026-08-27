Кількість зниклих безвісти громадян України у Непалі внаслідок масштабних повені та зсувів ґрунту зросла до 55 людей, повідомило МЗС України у коментарі NV у четвер, 27 серпня.

За даними місцевої влади, загалом у країні зниклими безвісти, станом на 10:30 за Києвом, вважаються понад 1100 людей, близько 400 з яких — місцеві мешканці і ще понад 700 туристів з майже 30 країн.

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Серед них — 55 громадян України. За даними МЗС, йдеться про дві туристичні групи з 47 та семи українців, а також одну громадянку України, яка перебувала в складі іноземної туристичної групи.

Кількість загиблих у зоні стихійного лиха досягла 165 людей. Станом на ранок 27 серпня інформації щодо наявності українців серед жертв немає. У країні тривають пошуково-рятувальні операції.

У МЗС додали, що посольства України в Індії та КНР розмістили безпекові рекомендації на своїх сайтах. Українські дипломати перебувають на постійному звʼязку з місцевими органами та службами, які здійснюють пошукові операції, а також з родичами зниклих безвісти.



У зону стихійного лиха відправилася група співробітників посольства України в Індії. Справа про зникнення 55 українців перебуває на особливому контролі, додали у МЗС.

26 серпня МЗС України повідомило про втрату зв’язку з групою з 46 громадян України у Непалі. Натомість, за даними місцевої влади, зниклими у країні вважалися 53 українці.

Повінь у Непалі та китайському Тибеті, де у цей час перебували тисячі паломників з різних країн, спричинив обвал льодовика у гімалайську річку, внаслідок чого уламки попливли вниз за течією. Рівень води в одній з точок річки Трішулі піднявся на дев’ять метрів за пів години. Але найсильніше затоплення зафіксували на річці Лхенде-Хола, притоці Бхоте-Коші, що бере початок у горах Тибету.

Вранці 27 серпня у Непалі повідомляли про 165 загиблих та 826 зниклих безвісти, серед яких близько 500 туристів. У Тибеті, за даними місцевої влади, зникли приблизно 558 людей, підтверджено загибель трьох осіб.