Стійкий зелений будинок. У Мережі завірусилися відео з будівлею в Непалі, що встояла під ударами повені

На ньому, знятому 26 серпня, чітко видно, як жителі міста Бідур в Непалі знайшли прихисток у зеленому будинку — у розпал раптової повені (Фото: Скриншот із відео/x.com/PoojaShali)

У Мережі оприлюднено відеозаписи, зняті в місті Бідур під час повені в Непалі , на яких видно, як люди ховаються в зеленому будинку. Будівля встояла — попри удари повені, що зруйнувала або змила значну частину міста.

Про це 28 серпня повідомила британська медіакорпорація BBC, журналістам якої вдалося верифікувати відео.

На ньому, знятому 26 серпня, чітко видно, як жителі Бідура відчайдушно шукали й знайшли прихисток у зеленому будинку — у розпал раптової повені.

Реклама

Також на відео видно, як уламки інших будівель та автомобілі, що їх несуть потоки води, врізаються в будівлю. Будинок дуже швидко опинився з усіх боків оточений паводковими водами.

Крім того, видно, як одна людина на даху будинку махає червоною ганчіркою, вочевидь, кличучи на допомогу.

На другому відео видно, як одна з теплиць у Бідурі залишилася практично неушкодженою, попри руйнування, що спіткали навколишню місцевість, розташовану приблизно за 45 км від місця початку повені.

That family in the green house. I hope they are alive and safe. 🙏🏻 what a nightmare. pic.twitter.com/t2tVR2cFD7 — Pooja Shali (@PoojaShali) August 28, 2026

Водночас кількість зниклих безвісти внаслідок повені в Непалі майже подвоїлася й перевищила позначку в 1900 осіб, повідомляє газета The New York Times з посиланням на дані національного агентства з ліквідації наслідків стихійних лих.

Речниця відомства Шані Махат повідомила, що до списку внесли понад 900 осіб, які зникли безвісти на гідроелектростанціях країни. Вона пояснила, що відомство підраховує кількість зниклих безвісти на основі даних, що надходять із різних секторів, і що виробники гідроелектроенергії лише зараз надали свої дані про зниклих.

Повінь, що сталася 26 серпня в Непалі та китайському Тибеті — де на той час перебували тисячі паломників з різних країн — була спричинена обвалом льодовика в гімалайську річку, внаслідок чого уламки льоду стрімко рушили вниз за течією. Рівень води на одній із ділянок річки Трішулі піднявся на дев’ять метрів усього за пів години. Проте найсильніший розлив води було зафіксовано на річці Лхенде-Хола — притоці Бхоте-Коші, що бере початок у горах Тибету.

Станом на ранок 27 серпня в Непалі повідомлялося про 165 загиблих і 826 зниклих безвісти, серед яких — близько 500 туристів. У Тибеті, за даними місцевої влади, зникли приблизно 558 осіб, підтверджено загибель трьох.

Реклама:

28 серпня в МЗС України в коментарі NV повідомили, що кількість громадян України, з якими не вдається встановити зв’язок після повеней і зсувів ґрунту в Непалі та Тибеті, залишається незмінною — 56 (дві туристичні групи з 48 і семи осіб, а також одна українка у складі іноземної туристичної групи).