Понад 20 людей зникли безвісти після повені у Гранд-Каньйоні

31 серпня, 13:59
У Гранд-Каньйоні сталася повінь, понад 20 людей зникли безвісти (Фото: via Wikipedia)

У Гранд-Каньйоні сталася повінь, понад 20 людей зникли безвісти (Фото: via Wikipedia)

Понад 20 людей вважаються зниклими безвісти після раптової повені, що охопила частину Національного парку Гранд-Каньйон в американському штаті Аризона

Про це повідомляє dpa.

Служба національних парків США закликала громадськість надати будь-яку інформацію про людей, які могли зникнути після повені в районі Брайт-Енджел-Каньйон і Фантом-Ранч.

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Зазначається, що повінь сталася в суботу, 29 серпня, і завдала значної шкоди інфраструктурі парку.

За даними Служби національних парків, вода пошкодила значну частину каньйону Брайт-Енджел. Майже всі пішохідні мости через струмок Брайт-Енджел-Крік було зруйновано, що унеможливило доступ для пішоходів.

З району Phantom Ranch та нижньої частини маршруту North Kaibab Trail евакуювали 62 особи.

Влада планує продовжити евакуацію з району.

Редактор: Євгеній Василенко

Теги:   Паводок Аризона Великий каньйон

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