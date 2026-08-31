Попередила вчителька. У Непалі учні врятувалися під час катастрофічної повені, бо вийшли з класу на перерву

У Непалі змогли врятуватися учні однієї зі шкіл, яка знаходиться у районі, що найбільше постраждав від повеней (Фото: REUTERS/Adnan Abidi)

В одному з районів, що найбільше постраждали від катастрофічних повеней у Непалі , групі школярів вдалося вижити завдяки тому, що вони вийшли з класу на обідню перерву. Кількість загиблих внаслідок повеней вже сягнула 900, ще майже 5 тисяч людей вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє Associated Press.

Діти, які навчалися в інших класах цієї школи в Дхадінгу, також врятувалися, оскільки вчителі незадовго до того, як вода стрімко хлинула на територію, наказали їм негайно залишити класи.

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«Учителі сказали: „Почалася повінь, залиште сумки та ланчбокси“. Саме так їм вдалося вижити», — розповіла Лакшмі Шрестха, мати одного з учнів школи.

Жінка була серед матерів і дітей, які почали повертатися до школи, щоб знайти речі дітей та з’ясувати, що з них вдалося врятувати. Більшість учнів школи, схоже, пережили повінь.

Товстий шар коричневого та сірого мулу вкрив шкільні лавки, стіни й зошити, а подвір'я школи було заповнене осадом. На лавках і підлозі лежала купа невеликих забруднених мулом рюкзаків, деякі з різнокольоровими брелоками.

Копіла Мізар, мати одного зі школярів, не змогла знайти рюкзак свого сина, але розповіла, що він живий.

«Мій син живий — це моє найбільше щастя», — сказала жінка.

За даними некомерційної організації Save the Children, щонайменше 69 шкіл у районах Непалу, що постраждали від руйнівної повені, були зруйновані або пошкоджені, поставивши під загрозу освіту майже 19 000 дітей. За словами представників організації, ці цифри, ймовірно, зростатимуть у міру того, як рятувальні команди діставатимуться до нових районів.

Уряд розпорядився закрити школи та університети на три дні після проливних дощів, які спричинили сильні раптові повені та зсуви ґрунту в різних частинах країни. Університетські іспити також було призупинено.

Трагедія в Непалі — що відомо

26 серпня руйнівна повінь сталася в непальському районі Расува через підвищення рівня води в річці Бхоте-Коші, яка бере початок у горах Тибету. Тоді зниклими безвісти вважали до 265 туристів і мандрівників, а повінь знесла або пошкодила населені пункти, мости, дороги та сім гідроелектростанцій. У затопленому районі проживає близько 50 тис. людей.

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Ситуація з українцями, з якими не вдається встановити зв’язок, станом на ранок 30 серпня залишається без змін — таких налічують 56 осіб. Про це повідомили в МЗС України.

Пошуково-рятувальні операції тривають щодня — китайські рятувальні команди безперервно шукають людей серед руїн прикордонного пункту Гірунг, працюючи на суходолі, воді та із застосуванням важких безпілотників. Співробітники посольства України в Індії домовилися з компетентними органами Непалу про отримання геолокаційних даних із пристроїв зниклих українців для використання в пошуках.

У МЗС наголосили, що ситуація залишається складною через масштаби руйнувань і ризик повторних зсувів, а справу щодо зникнення 56 громадян України тримають на особливому контролі.

У Непалі, за даними Reuters, почали масові поховання сотень невпізнаних жертв, тіла яких почали розкладатися. За словами поліцейського Аніла Тхапи, понад половину знайдених тіл неможливо ідентифікувати — у багатьох немає обличчя, збереглися лише руки чи ноги, в інших випадках відсутня більша частина голови.

Кореспондентка BBC у Пекіні Лора Бікер повідомляє, що всередині Китаю практично не показують кадри катастрофи — драматичні відео потоку, що змітав людей у прикордонному пункті Гірунг, облетіли весь світ, але не з’явилися в китайському ефірі: державне телебачення показало лише один статичний кадр, а повне відео важко знайти у цензурованому інтернеті країни.