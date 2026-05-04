Українці з тимчасовим захистом у Польщі можуть клопотати про посвідки на проживання

Посвідки на проживання CUKR можуть отримати громадяни України та члени їх сімей (Фото: RFE/RL)

Із 4 травня українці, які перебувають у Польщі під тимчасовим захистом і мають статус PESEL UKR, отримали можливість подавати заяви на оформлення посвідки на проживання строком на три роки.

Як повідомили в Управлінні у справах іноземців, посвідку типу CUKR можуть оформити громадяни України та члени їхніх родин за певних умов, пише RMF24.

Так, українцям потрібне:

Реклама

легальне перебування в Польщі у зв’язку з користуванням тимчасовим захистом;

наявність статусу UKR на 4 червня 2025 року;

наявність статусу UKR на день подання заяви на видачу посвідки на проживання CUKR;

наявність безперервного статусу UKR принаймні протягом 365 днів.

Заяви приймають виключно онлайн через портал Модуль обслуговування справ". Після цього іноземця викличуть до воєводського управління, щоб видати готову посвідку на проживання.

Під час подання документів необхідно сплатити гербовий збір у розмірі 340 злотих, а ще 100 злотих — за виготовлення посвідки.

В Управлінні у справах іноземців додають, що така посвідка надає її власнику низку переваг.

«З моменту отримання посвідки на проживання CUKR попереднє легальне перебування іноземця перетвориться на дозвіл на тимчасове перебування строком на три роки. Він надаватиме повний доступ до ринку праці - без необхідності мати додатковий дозвіл на роботу — та можливість вести в Польщі господарську діяльність на таких самих засадах, як громадяни Польщі», — йдеться в повідомленні.

За даними ООН, нині захист у Польщі мають майже 1 млн українців (із 5,4 млн у Європі). У перший рік війни ця країна прийняла найбільше українських біженців, поступившись згодом Німеччині.

Проте Польща має один із найвищих показників працевлаштування українців, які отримали тимчасовий захист у Європі через війну Росії проти України.