Танкер, що перевозив скраплений природний газ з Катару, судячи з усього, пройшов через Ормузьку протоку . Це стало першим випадком експорту з цієї країни з початку війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Згідно з даними відстеження суден, танкер Al Kharaitiyat, який був завантажений на експортному заводі Рас-Лаффан на початку травня, вийшов з протоки та перебуває в Оманській затоці. Корабель вказав Пакистан як наступний пункт призначення.

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Дані свідчать, що танкер, ймовірно, пройшов північним маршрутом, який схвалив Іран. Він пролягає вздовж іранського узбережжя через протоку.

Агентство зазначає, що фактичне закриття водного шляху перекрило світові поставки СПГ. Це призвело до зростання цін та спричинило дефіцит по всій Азії. Судна продовжують стикатися із загрозами безпеці, оскільки як Іран, так і США запровадили фактичну блокаду.

Bloomberg підкреслює, що рейс Al Kharaitiyat дає обережну надію на те, що поставки СПГ можуть відновитися. Однак це далеко від довоєнного рівня, який становив приблизно три відвантаження на день із Перської затоки.

Катар, який у 2025 році забезпечував майже п’яту частину світових поставок СПГ, не міг вивезти газ із Перської затоки від початку конфлікту наприкінці лютого.

5 травня телеканал CNN з посиланням на іранське державне ЗМІ Press TV повідомив, що режим аятол в Ірані запустив новий механізм для суден, які прямують транзитом через Ормузьку протоку.

Як стверджують іранські чиновники, у рамках нової системи всі судна, які мають намір пройти транзитом через протоку, отримуватимуть електронного листа з інформацією про нові правила та положення, які регулюють прохід.

4 травня американський президент Дональд Трамп оголосив, що США розпочнуть гуманітарну операцію Проєкт Свобода для виведення суден нейтральних країн, які застрягли в Ормузькій протоці. Однак вже 6 травня він повідомив, що Сполучені Штати призупиняють цю операцію.

8 травня Іран заявив, що Сполучені Штати порушили режим припинення вогню, завдавши ударів по двох суднах в Ормузькій протоці та по цивільних районах на узбережжі країни.

Своєю чергою в Центральному командуванні США повідомили, що американські військові «відбили безпідставні атаки з боку Ірану та завдали ударів у межах самооборони під час проходження ракетних есмінців ВМС США через Ормузьку протоку до Оманської затоки».

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Водночас американські військові наголосили, що США не прагнуть ескалації, але залишаються «в бойовій готовності та готові захищати американські сили».

Згодом іранські військові заявили про готовність завдати «масованого удару» по американських об'єктах на Близькому Сході у випадку «агресії» проти іранських суден.