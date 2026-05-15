Вперше після падіння режиму Асада. Росія відновила постачання військових вантажів до Сирії — OSINT-аналітики

Росія відновила постачання військових вантажів до Сирії вперше після падіння режиму диктатора Башара Асада, повідомляє Агентство.Новости , посилаючись на дані OSINT-аналітиків.

Російське вантажне судно Спарта прибуло до сирійського порту Тартус у супроводі військових кораблів, про що свідчать супутникові знімки, проаналізовані OSINT-проєктами InsiderGeo та SONARROW_OSINT. Це перший доказ відновлення поставок російської зброї до Сирії після падіння режиму Башара Асада, кажуть фахівці.

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Фото: SONARROW_OSINT

Супутникові знімки за 11 травня зафіксували розвантаження судна в Тартус. Вміст вантажу наразі невідомий, однак непрямі ознаки можуть свідчити про перевезення військової техніки або обладнання подвійного призначення.

Фото: SONARROW_OSINT

Фото: SONARROW_OSINT

Також на супутникових фото видно, що поруч із судном Спарта перебував фрегат Адмирал флота Касатонов. Крім того, напередодні прибуття конвою з порту вийшов корвет Стойкий, який, ймовірно, відповідав за безпеку маршруту.

Конвой вжив суворих заходів безпеки. Після проходження Гібралтару всі судна припинили передавати дані про своє місцезнаходження. Принаймні два кораблі передавали неправдиві дані про те, що вони перебувають у Балтійському морі.

Дослідники вважають, що ці поставки можуть бути пов’язані з переговорами щодо майбутнього російських військових баз у країні.

Нове керівництво Сирії, ймовірно, готове дозволити Росії зберегти обмежений доступ до порту Тартус та авіабази Хмеймім, але не безкоштовно. Як заявив міністр оборони Мурхав Абу Касра у 2025 році, Росія може зберегти ці бази, «якщо це принесе користь Сирії».

1 травня Reuters повідомило, що Росія стала основним постачальником нафти до Сирії, незважаючи на співпрацю нового уряду із Заходом та широку недовіру до Москви щодо її військової підтримки поваленого лідера Башара Асада.

У січні російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ хотіла б розвивати економічне співробітництво з Сирією і готова взяти участь у відновленні країни після війни, що тривала майже 15 років.

У березні 2025 року два танкери, що потрапили під санкції США, уперше доставили російську арктичну нафту в Сирію.