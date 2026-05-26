У посольстві України розповіли про стан 16-річного українця, побитого на мосту у Варшаві

Представники українського посольства в Польщі зустрілися з 16-річним Артемом, якого побили у Варшаві (Фото: Isee1 via Wikipedia)

Представники українського посольства в Польщі зустрілися з 16-річним Артемом, який постраждав у бійці з поляками у Варшаві. Вони перевірили стан потерпілого та обговорили захист його прав.

Про це повідомили в посольстві.

У відомстві зазначили, що наразі Артем уже почувається задовільно. Він пройшов лікування і поступово повертається до звичного життя.

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25 травня з українцем провели зустріч у консульському відділі посольства. Зокрема, на зустрічі обговорювали питання захисту прав українця.

Так, консули роз’яснили обсяг консульського захисту, гарантованого державою, права потерпілого, а також підтвердили, що посольство й надалі супроводжуватиме справу у взаємодії з польськими правоохоронцями.

Інтереси Артема представляє адвокат. Консульський відділ підтримує зв’язок із сім'єю та триматиме на контролі перебіг розслідування, зокрема правову кваліфікацію дій нападників.

25 травня маршалок Сейму Польщі Влодзімєж Чажастий відвідав 16-річного українця Артема, який зазнав травм унаслідок нападу поляків на Свентокшиському мосту у Варшаві. Політик засудив агресію проти підлітка і запросив його разом із сім'єю до парламенту.

Раніше в Польщі затримали п’ятьох підозрюваних у побитті трьох підлітків — громадян України. 7 травня на Свентокшиському мосту у Варшаві було жорстоко побито трьох українських підлітків. Повідомлялося, що один з українців дістав такі важкі травми, що йому знадобилася госпіталізація.

Поліція затримала підозрюваних — п’ятьох громадян Польщі віком 15−18 років.

Польські правоохоронці заявили, що на той момент не було підстав вважати мотивом нападу етнічну приналежність постраждалих.