Члени команди перед операцією з порятунку селян, які опинилися в пастці в печері в провінції Сайсомбун, Лаос), 25 травня 2026 року (Фото: Metta Tham Kalasin Rescue/Handout via REUTERS)

Про це 27 травня повідомляє американський телеканал CNN і британська медіакорпорація ВВС.

Ще двоє селян поки вважаються зниклими безвісти, повідомили журналістам співробітники лаоських і тайських рятувальних служб.

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«Ці семеро селян входили до групи жителів центральної провінції Сайсомбун, які вирушили до печери 20 травня на пошуки родовищ золота і диких тварин, але не змогли вибратися через заблокований вхід», — заявили журналісти.

Як повідомили лаоські ЗМІ, печера розташована приблизно за 120 км на північ від столиці країни — В'єнтьяна.

На кадрах, опублікованих рятувальниками, видно, як дайверам доводиться пробиратися через вузькі, замулені і майже повністю затоплені проходи в печері.

Бунхам Луанглат із лаоської організації Rescue Volunteer for People повідомив інформаційному агентству Associated Press, що пошуки зниклих триватимуть.

«Мене досі трясе. Наша команда зробила це», — заявив він.

Фото: Norrased Palasing/via REUTERS

Фото: Norrased Palasing/via REUTERS

Фото: Metta Tham Kalasin Rescue/Handout via REUTERS

Фото: Norrased Palasing/via REUTERS

Фото: Norrased Palasing/via REUTERS

За словами рятувальників, ця система печер у Лаосі, що пролягає глибоко під землею, є надзвичайно вузькою — ширина деяких залів становить лише близько 50 сантиметрів.

Фінський фахівець із печерного дайвінгу Мікко Паасі заявляв, що рятувальникам довелося «долати сотні метрів суцільних звужень, паводкових вод, загроз обвалу і високого ризику забруднення повітря» всередині печери, яку він назвав «занедбаною золотою шахтою».

За оцінками Паасі, семеро людей опинилися в пастці на відстані близько 300 метрів від виходу.

Як заявив CNN тайський рятувальник-дайвер Кенкад Бонгкавонг, жителі села увійшли в печеру 20 травня в пошуках золота, але сильний дощ спричинив раптову повінь, яка заблокувала вихід.

Раніше рятувальники повідомляли CNN, що до операції долучилися понад 100 осіб, зокрема 15 досвідчених дайверів та експертів, які допомагали в драматичній рятувальній операції 2018 року з порятунку юнацької футбольної команди в печері в Таїланді.