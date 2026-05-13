Супутники фіксують пожежу у порту Тамань у Краснодарському краї РФ, 13 травня 2026 року (Фото: Кримський вітер / Telegram)

Краснодарський край РФ вночі у середу, 13 травня, атакували дрони, виникла пожежа у порту Тамань, що розташований у селищі Волна, повідомляє моніторинговий паблік Кримський вітер.

Супутникова зйомка підтверджує загоряння на нафтобазі у порту.

Оперативний штаб російського регіону стверджує, що «уламки» БпЛА впали на території «одного з підприємств», і підтверджує пожежу. За даними місцевої влади, на місці атаки працюють спецслужби.

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Міноборони країни-агресора заявляє про «перехоплення» вночі 286 безпілотників над 15 російськими регіонами, а також над акваторіями Азовського та Чорного морів. Москва не уточнює загальну кількість дронів, що атакували країну у ніч на 13 травня.

Морський порт Тамань вантажообігом понад 40 млн тонн здійснює перевалку різних вантажів на експорт, зокрема нафти та нафтопродуктів. Це один з самих глибоководних портів РФ.