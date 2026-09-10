У Дагестані лунають вибухи, повідомляється про атаку БПЛА та пожежу в порту Махачкали

Про це повідомляє російське видання Astra.

Повідомлення про вибухи почали з’являтися у місцевих чатах близько 03:00. Також зазначається, що цілями атаки могли бути нафтові родовища в Каспійському морі.

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Російська влада наразі офіційно не повідомляла про атаку чи її наслідки.

Як зазначає Astra, порт Махачкали — це єдиний незамерзаючий глибоководний російський порт на Каспії. Він працює протягом усього року та обробляє як наливні, так і сухі вантажі. 1 вересня повідомлялося, що за 8 місяців було встановлено історичний рекорд із перевалки зерна — понад 2,9 млн тонн. Наливних вантажів перевалено близько 1,83 млн тонн.

У суховантажній гавані працюють комплекси для перевалки вантажів, причали для генеральних і навалочних вантажів та контейнерів, залізничний і автомобільно-поромний термінали, а також зерновий термінал.

Порт має шість причалів загальною довжиною понад 900 метрів, на яких одночасно можна обробляти до шести суден. Також він має власний транспортний флот.

Ввечері 9 вересня повідомлялося, що Сочі атакували безекіпажні морські катери. Внаслідок атаки почалась пожежа на набережній.

Місцеві російські паблики раніше повідомляли про комбіновану атаку на місто з використанням морських безпілотників та БПЛА — на оприлюднених очевидцями відео було чутно звуки вибухів і стрілянину, а також видно масштабну пожежу в районі порту.