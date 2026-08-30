Біля узбережжя Кіпру перекинувся турецький пором з майже 270 людьми на борту — відео

30 серпня, 16:17
Люди, врятовані з порому, що перекинувся біля узбережжя Кіпру, 30 серпня 2026 року (Фото: REUTERS)

Люди, врятовані з порому, що перекинувся біля узбережжя Кіпру, 30 серпня 2026 року (Фото: REUTERS)

За кілька миль від узбережжя Кіпру перекинувся турецький пором, на борту якого було майже 270 людей.

Пором прямував з невизнаного Північного Кіпру до Туреччини, зазначив канал CNN.

За його даними, щонайменше шість людей загинули.

https://twitter.com/SkyNews/status/2094043332427108629

Прем'єр-міністр невизнаної Турецької республіки Північний Кіпр Унал Устель повідомив турецьким ЗМІ, що з судна було врятовано 172 людини, а пошуково-рятувальні роботи тривають.

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На відео з місця перекидання судна видно десятки людей на борту судна та у воді в рятувальних жилетах.

Редактор: Анастасія Одінцова

Теги:   Кіпр Пором Туреччина

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