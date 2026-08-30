Люди, врятовані з порому, що перекинувся біля узбережжя Кіпру, 30 серпня 2026 року (Фото: REUTERS)

За кілька миль від узбережжя Кіпру перекинувся турецький пором, на борту якого було майже 270 людей.

Пором прямував з невизнаного Північного Кіпру до Туреччини, зазначив канал CNN.

За його даними, щонайменше шість людей загинули.

Прем'єр-міністр невизнаної Турецької республіки Північний Кіпр Унал Устель повідомив турецьким ЗМІ, що з судна було врятовано 172 людини, а пошуково-рятувальні роботи тривають.

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На відео з місця перекидання судна видно десятки людей на борту судна та у воді в рятувальних жилетах.