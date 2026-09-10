Дим в районі порту у Сочі Краснодарського краю РФ, 3 вересня 2026 року (Фото: Exilenova+ / Telegram)

Через зростання кількості атак БпЛА в РФ зріс попит на ударостійкі плівки для вікон. Також росіяни частіше звертаються з проханням застрахувати квартиру чи бізнес.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Попит на ударостійкі плівки петербурзької компанії Solartek, що наклеюються на скло для запобігання розльоту уламків, зріс у 2026 році на 50%, розповів її менеджер.

Реклама

За його словами, серед клієнтів фірми, яка має представництва у 13 регіонах РФ, як звичайні жителі, так і компанії і державні установи.

«Зараз цей продукт став настільки популярним, що на російському ринку навіть спостерігається дефіцит захисної плівки», — сказав він.

Крім того, росіяни намагаються масово застрахувати нерухомість. Генеральний директор компанії Союз страхові брокери Олег Ханін розповів, що раніше попиту на поліси від ударів безпілотників практично не було, але за останній рік кількість запитів різко зросла.

«Ми сидимо у [своєму московському] офісі, а клієнти з усієї Росії дзвонять на всі наші телефони і пишуть на всі наші електронні адреси», — сказав він.

Тепер компанія пропонує пакети страхування від нальотів дронів.

За даними Банку Росії, у першому півріччі премії за полісами страхування домашнього майна зросли на 18% порівняно з тим самим періодом 2025 року. Одна з головних причин — стрибок попиту через частіші удари дронів, повідомляв у серпні Всеросійський союз страховиків.

Ханін вважає, що через високий попит зростання премій може тривати.

3 липня Сили безпілотних систем заявили, що їхні оператори збільшили кількість уражень в оперативній та стратегічній глибині росіян на 1150% від початку 2026 року.

9 вересня стало відомо, що ССО вперше за весь час війни дістали критичні підприємства за 3000 км і здійснили найглибше ураження Росії за весь час війни. Під ударом опинилися Новоуренгойський та Пуровський заводи в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ.