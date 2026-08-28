Тисячі людей проводжали в останню путь. Труну короля Норвегії Гаральда V привезли до палацу в Осло — фоторепортаж

28 серпня, 21:46
Безліч норвежців в Осло вийшли на вулиці, щоб провести в останню путь короля Гаральда V (Фото: NTB/Ole Berg-Rusten via REUTERS)

Безліч норвежців в Осло вийшли на вулиці, щоб провести в останню путь короля Гаральда V (Фото: NTB/Ole Berg-Rusten via REUTERS)

Труну короля Норвегії Гаральда V доставили з лікарні в Осло до королівського палацу — під час цієї поїздки обабіч дороги стояли тисячі норвежців.

Про це 28 серпня повідомило норвезьке видання NRK.

О 18:30 за місцевим часом (19:30 за Києвом) катафалк з труною короля Гаральда повільно поїхав вулицями Осло від медичного закладу до королівського палацу.

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Попри погану погоду (в Осло періщив дощ), на маршруті уздовж вулиць зібралися тисячі норвежців, які у повній тиші зустрічали траурну процесію (причому деякі спеціально приїхали з інших міст).

За оцінками поліції Осло, лише на площі перед королівським палацом зібралося близько 13 тисяч людей.

Fredrik Varfjell/NTB/via REUTERS
Фото: Fredrik Varfjell/NTB/via REUTERS
REUTERS/Dylan Martinez
Фото: REUTERS/Dylan Martinez
REUTERS/Dylan Martinez
Фото: REUTERS/Dylan Martinez
REUTERS/Dylan Martinez
Фото: REUTERS/Dylan Martinez
Lise Aserud/NTB/via REUTERS
Фото: Lise Aserud/NTB/via REUTERS
Thomas Andersen/NTB/via REUTERS
Фото: Thomas Andersen/NTB/via REUTERS
Thomas Andersen/NTB/via REUTERS
Фото: Thomas Andersen/NTB/via REUTERS
Thomas Andersen/NTB/via REUTERS
Фото: Thomas Andersen/NTB/via REUTERS
Thomas Andersen/NTB/via REUTERS
Фото: Thomas Andersen/NTB/via REUTERS
REUTERS/Dylan Martinez
Фото: REUTERS/Dylan Martinez
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Король Норвегії Гаральд V помер 28 серпня у віці 89 років у Національній лікарні в Осло.

Раніше повідомлялося, що монарх страждав на гемолітичну анемюію, яка спричиняє зменшення кількості еритроцитів в організмі та призводить до втоми й задишки.

Кронринц Гокон, принцеса Метте-Маріт, принц Сверре Магнус і королева Соня перебували біля короля, прибувши до медичної установи 27 cерпня. Також до лікарні прибула сестра короля Гаральда — принцеса Астрід, писали норвезькі ЗМІ.

Король Гаральд був найстаршим монархом Європи, який посів престол у січні 1991 року після смерті його батька, короля Олафа. Після смерті Гаральда V церемоніальним главою держави Норвегії стане його син, 53-річний кронпринц Гокон.

Редактор: Дмитро Відоменко

Теги:   Норвегія Король Смерть Осло

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