«Добра новина для польських клієнтів». Starlink змінив рішення і включить Польщу до європейської зони роумінгу

У Польщі заявили, що оператор Starlink переглянув своє рішення щодо зони роумінгу (Фото: REUTERS/Lisi Niesner)

Польща розв’язала суперечку зі супутниковим оператором Starlink і буде включена до європейської зони сервісу Starlink Roam, адже у Starlink переглянули своє попереднє рішення.

Про це повідомив 13 серпня міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський. у

«SpaceX відповіла на моє прохання і не буде ставитися до польських клієнтів гірше, ніж до користувачів у інших європейських країнах», — написав він. І пояснив, що Польща буде долучена до внутрішньоєвропейської зони подорожей Starlink Roam.

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«Польські користувачі не матимуть жодних нових обмежень. Добра для польських клієнтів», — прокоментував Гавковський і зазначив, що очікує на відповідне повідомлення SpaceX найближчим часом.

12 серпня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський пригрозив переглянути щорічні 50 млн доларів, які Варшава платить за мережу Starlink, що належить компанії SpaceX Ілона Маска. Цим коштом Польща частково фінансує термінали, якими користуються українські військові, а приводом для заяви Сікорського стало виключення Польщі зі спільної європейської зони роумінгу Starlink без пояснення причин.

Зона роумінгу Starlink охоплює понад 30 країн, зокрема Німеччину, Чехію, Словаччину, Угорщину, країни Балтії. В її межах клієнти можуть перевозити термінали через кордони без обмежень. Якби у Starlink не переглянули рішення, то польським користувачам довелося б виконувати додаткові вимоги — підтверджувати особу та проходити додаткову перевірку.

«Польські клієнти — не клієнти другого сорту», — заявляв тоді Кшиштоф Гавковський.