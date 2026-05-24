Польща вимагає заборонити в'їзд до Шенгену українському блогеру, що втрапив у скандал із заїздом автівкою до заповідника

Український блогер Андрій Гаврилів, який втрапив у скандал після того, як в’їхав автомобілем до заповідної зони навколо озера Морське Око, вже покинув Польщу та повернувся до України. Але тепер йому можуть закрити в’їзд до всієї Шенгенської зони.

Про це повідомило Polsat News у неділю, 24 травня.

Речник Карпатського підрозділу прикордонної охорони майор Богуміл Стройний заявив, що для іноземців, які порушують закон, можливо ініціювати процедуру, що зобов’язує їх залишити Польщу, або видворити їх з країни — добровільно або під конвоєм.

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Рішення Управління закордонних справ може бути ухвалене в день подання заяви, хоча в цьому випадку воно матиме лише формальний характер, оскільки Гаврилів і так вже виїхав з Польщі.

Польська поліція подала клопотання про накладення на чоловіка п’ятирічної заборони на в'їзд не лише до Польщі, а й до Шенгенської зони в цілому.

Польська поліція також дала пояснення, чому оштрафувала українця лише на 100 злотих, хоча штраф за таке порушення має становити до 5000 злотих. За словами правоохоронців, чоловік ввів офіцерів в оману, заявивши, що він просто проїхав повз шлагбаум і розвернувся.

Раніше очільник МВС Польщі Марчін Кервінський пообіцяв внести українця до списку небажаних осіб.

Справа ще розслідується. Поліція проводить заходи щодо збору додаткових доказів проти громадянина України, охорона Татранського національного парку готує матеріали щодо порушень правил охорони природи.

23 травня польські ЗМІ повідомили про те, що український блогер Андрій Гаврилів опублікував фото на озері Морське Око у Татрах, і похвалився, що дістався туди машиною. Це викликало обурення, адже їздити до озера на приватному транспорті заборонено. На інцидент відреагував навіть прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який заявив, що проти порушника буде вжито «суворих заходів».