Подумали, що це для українців. Мешканці польського Рашина розлютились через синьо-жовту дорожню розмітку

У польському селі Рашин біля школи з’явилися синьо-жовті позначки на парковці. Деякі мешканці вирішили, що це пов’язано з українцями і стали висловлювати обурення.

Про це повідомило видання Wprost 8 вересня.

Ті, хто обурювався, подумали, що в такий спосіб на парковці були позначені місця «спеціально для українців».

Були й менш агресивні люди, які стверджували, що це жест солідарності з українськими школярами.

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Місцевий муніципалітет був змушений опублікувати заяву, у якій пояснив, що це насправді стандартна дорожня розмітка, призначена для підвищення безпеки дітей.

Синьо-жовтим позначають так звані місця Kiss and Ride — для автівок, якими батьки підвозять дітей до школи. Назва Kiss and Ride вказує на те, що батьки мають швидко попрощатися, висадити дітей і так само швидко поїхати: таким чином, рух транспорту не блокується, а діти можуть безпечно вийти з машини.

«Ми дуже здивовані. Кольорову розмітку, яка ще не завершена, оскільки потребує нанесення позначень Kiss and Ride, сприйняли як українські прапори», — сказала заступниця голови громади Рашин Анетта Вротна.

За її словами, крім позначок K+R на синьо-жовтих блоках ще буде біла облямівка, передбачена європейським стандартом.

9 вересня в поліції Варшави повідомили, що в центрі польської столиці 33-річний поляк без причини напав на 20-річного громадянина України і вдарив його по голові.

У серпні в польському місті Радом група чоловіків напала на трьох 20-річних українців. Спочатку 34-річний житель Любліна, який приїхав до Радома на весілля і гуляв містом, став розпитувати юнаків, звідки вони. Їхні відповіді йому не сподобались, і він спровокував бійку.