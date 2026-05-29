Польський Сейм ухвалив закон щодо прав ЛГБТ, але Навроцький заявив, що накладе на нього вето

Сейм Польщі ухвалив закон, який визнає неодружені пари найближчими родичами – і таким чином вперше в історії країни офіційно визнає одностатеві партнерства. Але президент Кароль Навроцький заявив, що не підпише його.

Про це повідомило Polskie Radio у п’ятницю, 29 травня.

За законопроєкт проголосували 230 депутатів Сейму — нижньої палати польського парламенту. Проти були 198, один утримався.

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Міністерка рівності та співавторка законопроєкту Катажина Котула привітала ухвалення документу.

«Сьогодні історичний день — Сейм ухвалив Закон про статус найближчої особи у стосунках та про угоду щодо співжиття разом зі вступними положеннями! Це перший в історії закон, що дозволяє формалізувати одностатеві стосунки, який був схвалений Сеймом», — написала вона в X.

Згідно з запропонованими правилами, двоє дорослих людей зможуть підписати нотаріально засвідчену угоду, яка надасть їм такі права, як-от порядок спільного користування майном, зобов’язання щодо утримання, доступ до спільного житла та можливість виступати представниками одне одного з медичних питань.

Проте президент Польщі Кароль Навроцький, відомий своїми правоконсервативними поглядами, заявив, що не підпише такий закон.

«Я є охоронцем Конституції. Конституція прямо говорить, що шлюб — це союз між чоловіком і жінкою», — наголосив Навроцький.

Він додав, що готовий підписати версію законопроєкту, яка б враховувала практичні та адміністративні потреби, при цьому «не підриваючи інститут шлюбу».

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив переконання, що «що будь-яка порядна людина повинна добре подумати, перш ніж приймати негативне рішення» щодо законодавств.

У листопаді 2025 року Європейський суд справедливості зобов’язав Польщу визнати одностатеві шлюби, зареєстровані в інших країнах ЄС. ВВС вже тоді писала про те, що президент Навроцький може блокувати будь-які спроби просувати права одностатевих пар у самій Польщі.