«Нульова толерантність до агресії». У Польщі затримали п’ятьох підозрюваних у жорстокому нападі на українських підлітків

У Польщі затримали ймовірних причетних до побиття українців у Варшаві (Фото: Marcin Kierwiński/X/скриншот)

У Польщі були затримані п’ятеро підозрюваних у побитті трьох підлітків – громадян України. Напад стався близько тижня тому у Варшаві.

Про це повідомила радіостанція RMF24 у п’ятницю, 15 травня, з посиланням на інформацію міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцина Кервінського.

«Нульова толерантність до агресії», — прокоментував затримання Кервіньский і нагадав, що 7 травня у на Свентокшиському мосту у Варшаві було жорстоко побито трьох українських підлітків. Один з українців зазнав таких важких травм, що йому знадобилася госпіталізація.

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Поліція затримала підозрюваних — п’ятьох громадян Польщі віком 15−18 років.

Раніше польські правоохоронці заявили, що на той момент не було підстав вважати мотивом нападу етнічну приналежність постраждалих.

6 травня польський юрист Давид Денерт повідомив, що у місті Ольштин група дорослих осіб побила 14-річного українця, причому побиття супроводжувалося образами, які «прямо стосувалися його національності».