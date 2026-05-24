У Польщі невідомі викликали пожежників до будинку, де живе родина президента Навроцького, фахівці підозрюють «іноземну провокацію»

Поліція з’ясовує, хто викликав рятувальників до будинку, де мешкає родина президента Польщі Кароля Навроцького (Фото: Aleksandra Szmigiel/REUTERS)

У Польщі невідомі зателефонували до Державної пожежної служби і заявили про пожежу і «раптову зупинку серця» в будинку в Гданську, де мешкає родина президента країни Кароля Навроцького .

Про це повідомило Polskie Radio у неділю, 24 травня.

Рятувальники прибули на місце, відчинили двері та проникли до квартири (там в цей час нікого не було). Вони пояснили, що діяли згідно з протоколом, а перетелефонувати на номер, з якого був виклик, не змогли.

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«Дзвінок на телефон, з якого надійшов виклик, не дав результату. Спроба додзвонитися через домофон теж була марною. Не було інформації, у чиєму помешканні відбуваються події», — заявив головний командир Державної пожежної служби Войцех Кручек.

Поліція з’ясовує, хто стояв за неправдивим викликом екстрених служб до будинку, де мешкає родина Навроцького.

Колишній керівник розвідувального управління Анджей Дерлатка вважає, що це може бути провокацією іноземних спецслужб.

«Невдовзі почнеться виборча кампанія, а дехто вже її почав», — пояснив він, маючи на увазі парламентські вибори, заплановані на жовтень 2027 року.

«Цілком очевидно, що східні спецслужби розхитують ситуацію. У цьому немає жодного сумніву. Конфлікт усередині країни, на найвищому щаблі, найбільше послаблює державу. Цього не можна допускати», — наголосив полковник Дерлатка.

У лютому у Польщі заарештували ймовірного шпигуна — чоловіка, який багато років був співпрацівником Департаменту стратегії та планування Міністерства національної оборони. Польські ЗМІ повідомляли, що його підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами.