Епоха відродження. Як і на які гроші відбудовували Варшаву, що під час Другої світової зазнала страшних руйнувань, — архівні фото

27 серпня, 04:38
ПОВАЛЕНІ СИМВОЛИ: Розбита статуя короля Сигізмунда ІІІ Вази стояла на колоні неподалік Королівського замку з 1644 року. Цей монарх 1596‑го переніс столицю Польщі з Кракова до Варшави (Фото: Muzeum Powstania Warszawskiego)

ПОВАЛЕНІ СИМВОЛИ: Розбита статуя короля Сигізмунда ІІІ Вази стояла на колоні неподалік Королівського замку з 1644 року. Цей монарх 1596‑го переніс столицю Польщі з Кракова до Варшави (Фото: Muzeum Powstania Warszawskiego)

Автор: Олег Шама

Перетворення руїн на місто, ще й столичного класу, зайняло десятиліття. NV зібрав тогочасні світлини, щоб передати атмосферу відбудови.

«Мені казали, що Варшава сильно зруйнована, але я не думала, що настільки», — каже героїня польського серіалу Епоха честі, коли повертається до рідного міста одразу по закінченні Другої світової війни.

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Лише один із 10 будинків польської столиці вцілів. Старе місто було потрощене найбільше. Від кам’яниць на Ринку лишилася одна стіна котроїсь із них, та й вона ледь трималася. І якби Ян Захватович, головний реставратор пам’яток старовини, з командою однодумців за ніч не закріпили стіну й не привели її в «товарний» вигляд, то впала б і вона. А старалися реставратори, бо

Теги:   Щомісячний журнал NV № 4 за серпень 2026 року Польща Варшава Післявоєнна відбудова відбудова

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