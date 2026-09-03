Польща запровадить обмеження польотів на сході країни, щоб дати свободу дій ППО

Про це повідомила Польська агенція повітряної навігації (PAŻP) у четвер, 3 вересня.

«Запроваджувані заходи мають на меті забезпечити всім елементам системи протиповітряної оборони Республіки Польща належну свободу дій та можливість ефективно реагувати на потенційні загрози, одночасно мінімізуючи вплив цих заходів на цивільну авіацію та інших користувачів повітряного простору», — наголошує командування.

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Польська влада регулярно оновлює подібні обмеження — за законодавством країни, термін дії одного такого рішення не може перевищувати трьох місяців, тому їх періодично продовжують новими розпорядженнями, щоб забезпечити безпеку держави та військових операцій у прикордонних районах.

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Обмеження діятиме з 10 вересня 2026 року з 00:00 за UTC до 9 грудня 2026 року 23:59 за UTC. Зона охоплює простір від землі до ешелону FL95 — приблизно до висоти 3 км, тож не стосується пасажирських літаків, які літають на більших висотах. Нове обмеження замінює чинну раніше зону EP R131.

Від заходу до сходу сонця (уночі) у зоні EP R134 діє повна заборона польотів — за винятком військових повітряних суден та скоординованих із командуванням зльотів і посадок на аеродромі Депултиче-Крулевське.

Після узгодження з черговою оперативною службою Центру повітряних операцій — командування повітряного компонента — можуть дозволити й інші польоти, які не відповідають цим критеріям: державної авіації та санітарної авіації, польоти для порятунку життя чи здоров’я людей і тварин, зокрема під час стихійних лих, катастроф, екологічних загроз, а також польоти, пов’язані з охороною критичної інфраструктури.

4 червня 2026 року Польща запровадила аналогічну зону обмежень EP R131, яка діяла з 10 червня до 9 вересня — саме її й замінює нинішнє рішення про зону EP R134.

Ці заходи вживають на тлі підвищеної активності Росії поблизу польського кордону. 31 серпня заступник прем'єр-міністра, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 за 30 км на північ від Леби над Балтійським морем.

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Водночас, на думку західних посадовців, на яких посилається кореспондент BBC з питань оборони Джонатан Біль, президент Росії Володимир Путін прагне уникнути прямого військового зіткнення з НАТО, попри дедалі ворожішу риторику щодо Великої Британії та інших союзників через їхню підтримку України.