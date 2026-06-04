Польща обмежує польоти на кордоні з Україною та Білоруссю ще на три місяці

Як повідомляє Польське агентство аеронавігаційних послуг, обмеження діятиме три місяці — з 10 червня до 9 вересня 2026 року. Цей крок є плановим і звичним для регіону: нова зона EP R131 фактично замінює аналогічну зону EP R130, що діяла до цього, і є її прямим продовженням.

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Польська влада регулярно оновлює ці обмеження (відповідно до законодавства, термін одного такого рішення не може перевищувати 3 місяці), щоб забезпечити безпеку держави та військових операцій у прикордонних районах.

Нова зона простягається вглиб території Польщі на відстань від 20 до 50 кілометрів від кордону. Вона охоплює простір від поверхні землі до висоти близько 3 кілометрів (ешелон FL95). Це означає, що обмеження жодним чином не впливає на великі цивільні пасажирські літаки, які виконують рейси на значно більших висотах.

У нічний час (від заходу до сходу сонця) у зоні діятиме повна заборона на польоти, крім військової авіації та узгоджених рейсів з аеродрому Депултиче Крулевські.

Удень правила дещо м’якші: польоти дозволені для військових, екстрених служб, літаків зі спеціальним статусом та цивільних безпілотників, якщо вони не порушують зони ідентифікації ППО (ADIZ) України та Білорусі.

Для місцевих авіаклубів, приватних пілотів та бізнесів, які хочуть літати на малих висотах без використання радіозв'язку та транспондерів, правила залишаються суворими. Вони можуть працювати лише у спеціально погоджених з військовими зонах (TRA).

Ба більше, військові вимагають від таких організацій кооперуватися між собою і подавати спільні заявки на простір. Головна умова для отримання дозволу — наявність наземного координатора, який за дзвінком військових зобов’язаний за дві хвилини зв’язатися з усіма пілотами в повітрі, а самі літаки мають здійснити посадку максимум за 25 хвилин.

Несанкціонований вліт у зону EP R131 вважається прямим порушенням авіаційного законодавства Польщі.

Порушення повітряного простору Польщі — що відомо

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9 травня поблизу польського міста Бартошице, що розташоване біля кордону з Російською Федерацією, було виявлено черговий дрон. Як згодом розповіли у Польщі, знайдений апарат не мав бойової частини та, ймовірно, виконував розвідувальну місію.

10 вересня 2025 року, у напрямку Польщі летіли одразу 92 російські дрони. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, українські сили ППО активно збивали ворожі цілі над своєю територією, проте 19 безпілотникам усе ж вдалося перетнути польський кордон.

Згодом, 12 вересня 2025 року, польська влада уточнила дані, заявивши, що атаку здійснив 21 дрон. Повідомлялось, що один із цих БПЛА впав на житловий будинок у Люблінському воєводстві, завдавши пошкоджень будівлі, хоча обійшлося без постраждалих. Як повідомило польське видання Rzeczpospolita з посиланням на власні джерела, дах будинку міг розвалити зовсім не російський безпілотник, а ракета з польського винищувача F-16, у якої під час перехоплення не спрацювала система наведення. За даними журналістів, боєзаряд ракети не активувався, що й урятувало життя мешканців, оскільки внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

За інформацією засобів масової інформації, ймовірною ціллю російських дронів був стратегічний логістичний центр у Жешуві.

Через цей інцидент Варшава скликала термінове засідання уряду та суттєво посилила заходи безпеки, а НАТО у відповідь на атаку вперше за довгий час активувало 4 статтю свого договору, яка передбачає проведення негайних консультацій між державами-членами в разі виникнення загрози територіальній цілісності чи безпеці однієї зі сторін.