Польща заявила про посилення захисту свого повітряного простору через російські провокації

4 вересня, 08:30
Польща збільшує активність своїх повітряних сил, зокрема літаків F-16 (Фото: REUTERS/Ints Kalnins)

Польща збільшує активність своїх повітряних сил, зокрема літаків F-16 (Фото: REUTERS/Ints Kalnins)

Глава Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив про рішення посилити захист повітряного простору країни через російські провокації.

Про це він повідомив у своєму дописі у соцмережі Х.

За його словами, у зв’язку з останніми російськими провокаціями та актів агресії буде розширення захисту повітряного простору та збільшення активності повітряних сил країни, включно з літаками F-16 та вертольотами.

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Він підкреслив, що останні тижні показали, що провокації Росії набувають «різних форм і становлять загрозу в районах, які раніше вважалися безпечними».

«Польща постійно стежить за ситуацією на східному кордоні. Ми також посилюємо наші системи швидкого реагування для протидії загрозам на всій території Польщі», — написав Косіняк-Камиш.

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Як повідомило 3 липня британське видання The Telegraph із посиланням на власні джерела, близькі до президента Польщі Кароля Навроцького, Сполучені Штати Америки попередили Варшаву про підготовку Москвою збройної провокації на польській території. За даними журналістів, ці агресивні дії можуть здійснюватися з території російського анклаву в Калінінграді або з боку Білорусі та включати різноманітні сценарії: від ударів ракетами й безпілотниками до безпосереднього перетину державного кордону російськими солдатами.

21 липня RMF-24, посилаючись на заяву міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша писало, що Росія може використати безпілотники, замасковані під українські, для провокацій проти країн НАТО.

4 серпня він повідомив, що польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20М у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем поблизу кордонів НАТО.

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17 серпня заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що російська провокація проти його країни може статися протягом кількох місяців.

«Ми готуємося до війни, сподіваючись, що її ніколи не буде», — сказав Цезарій Томчик. Він зауважив, що Польща готується і до можливих атак на інфраструктуру та енергетичні об'єкти.

31 серпня Косіняк-Камиш повідомив, що Польща перехопила російський розвідувальний літак Іл-20 над Балтикою.

Редактор: Кулакова Ксенія

Теги:   Польща Росія Російські воєнні провокації Владислав Косиняк-Камыш

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