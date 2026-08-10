Армія РФ «не проковтне» 800 тисяч. Політолог розповів, скільки ще військових і як Кремль зможе набрати без офіційної мобілізації

Країна-агресорка Росія, ймовірно, поки не оголошуватиме мобілізацію офіційно, натомість різко збільшить щомісячні плани набору військових і використає для цього всі доступні механізми.

Таку думку у своєму дописі, розміщеному у Facebook у понеділок, 10 серпня, висловив керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.

Політолог вказав, що у Кремлі на минулому тижні відбулася нарада під час якої вперше було озвучено мобілізаційний план. До російської окупаційної армії планують залучити ще 800 тисяч осіб.

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Цю цифру Денисенко вважає нереалістичною. За його словами, армія РФ фізично не зможе «проковтнути», тобто одночасно розмістити, навчити й забезпечити таку кількість людей.

Водночас Кремль може діяти за принципом «вимагай більше — отримаєш хоч щось». Тому реальний набір, на думку Денисенка, може становити від 300 до 500 тисяч новобранців.

Базовим сценарієм для Росії наразі залишається мобілізація за гроші, вважає політолог.

«Тобто контрактні виплати ніхто не скасовує, щоб не підривати соціальний договір останніх років, який зводиться до обміну життя на пристойні суми грошей. І такий сценарій різко зменшує вірогідність локальних бунтів», — зазначив Денисенко.

Отже, поки оголошувати мобілізацію країна-агресорка не буде. Натомість щомісячні плани набору значно збільшаться, а мобілізація відбуватиметься всіма доступними Кремлю методами.

«Іншими словами, різко зростає план по посадкам для поліції, яка буде хапати всіх підряд і потім змушувати підписувати контракт, ареал бусифікаціі, відпрацьований перш за все в Пензенській області, різко розшириться і паралельно різко зросте план на виробництвах по рекрутингу», — зазначив Денисенко.

Він додав, що досягти цифри в 800 тисяч Москві не вдасться, однак до кінця поточного року армія РФ може збільшитися на 300−500 тисяч осіб.

Паралельно РФ збільшить кількість провокацій проти Польщі та країн Балтії, вважає політолог.

Підсумовуючи, Вадим Денисенко зазначив, що загальний план Росії «доволі простий». Він полягає у максимально тривалому збереженні морської блокади України та спробах заблокувати польсько-український кордон за допомогою гібридних дій у Польщі.

Безпосередньо на полі бою Москва намагатиметься максимально наростити просочування малими групами на всіх напрямках.

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Крім того, Росія продовжуватиме намагатись деморалізувати населення України ударами по великих містах і цивільній інфраструктурі.

8 серпня російський Telegram-канал ВЧК-ОГПУ повідомив, що влада РФ поставила завдання зібрати на так звану «СВО» 800 тисяч осіб.

За даними ресурсу, вже, зокрема, посилилася робота по пошуку тих, хто підписав контракт з Міноборони РФ, але втік. Крім того, розширено перелік статей Кримінального кодексу РФ, за якими засуджені можуть укладати контракти на військову службу.

26 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін планує провести нову мобілізацію цієї осені. За даними Зеленського, з початку року Міноборони РФ залучило до армії 221 тисячу контрактників, проте цього виявилося замало: втрати за той же період досягли 225,5 тисячі осіб, з них 131 тисяча — вбитими. Зеленський вважає, що Путін оголосить мобілізацію після виборів до Держдуми 20 вересня, у її рамках на фронт можуть відправити від 300 до 500 тисяч людей.

Своєю чергою аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у звіті за 28 липня зазначали, що можлива майбутня мобілізація в РФ буде «особистим рішенням» Путіна.

8 серпня президент Зеленський заявив, що що Путін шукає спосіб провести приховану мобілізацію в Росії, не оголошуючи її офіційно. Кремль також продовжує залучати Північну Корею до війни проти України.