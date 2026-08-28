У Шотландії висунули обвинувачення людям, які розмалювали поле для гольфу Трампа

У Шотландії сімом особам висунуто звинувачення в пошкодженні поля для гольфу (Фото: REUTERS/Evan Vucci)

У Шотландії сімом особам висунуто обвинувачення в пошкодженні поля для гольфу в місті Тернберрі, що належить президенту США Дональду Трампу.

Про це повідомляє The Guardian.

«Сімом особам, яких звинувачують у вандалізмі щодо поля для гольфу Дональда Трампа в Тернберрі (Шотландія), висунули обвинувачення в умисному пошкодженні, пов’язаному з тероризмом», — йдеться в повідомленні.

Реклама

8 березня 2025 року на будівлі клубу п’ятизіркового готелю та курорту Trump Turnberry, розташованого на західному узбережжі Шотландії, з’явилися графіті, а поле було перекопано — на ньому написали гасло «Газа не продається».

Серед підозрюваних: Кіран Робсон (35 років), Узма Башир (56 років), Рікі Саутхолл (34 роки), Отем Тейлор Ворд (22 роки), Ребекка Сіан Девіс (29 років), Джон Мокслі (58 років) і Ділан К’ярамелло (24 роки). Їх звинувачують у вандалізмі, і вони мають постати перед судом 31 серпня.

В обвинувальному акті зазначається, що «вищезгаданий злочин мав обтяжувальні обставини через зв’язок із тероризмом».

У протоколі зустрічі, що відбулася 13 березня 2025 року між першим міністром Шотландії Джоном Свінні та сином президента США Еріком Трампом, зазначається, що під час неї «з занепокоєнням було відзначено нещодавній інцидент у готелі Trump Turnberry, засуджено шкоду, завдану внаслідок вандалізму, а також надано запевнення, що відповідні органи й надалі серйозно ставитимуться до цього інциденту».