У Польщі фіксують масштабні затримки поїздів через страйк на залізниці

Близько 250 поїздів у Польщі затримуються або скасовано через страйк машиністів по всій країні, 11 вересня 2026 року (Фото: PKP Intercity)

У Польщі у п’ятницю, 11 вересня, проходить загальний страйк машиністів поїздів, які вимагають підвищення безпеки на залізничних переїздах. Протест призвів до затримки сотень рейсів по всій країні пише Onet .

Деякі потяги рухаються з запізненням на понад три години, інші — на 30−60 хвилин. Загалом, згідно з даними польського порталу, рухаються з запізненням або скасовані близько 250 рейсів.

Реклама

Страйк машиністів, як очікується, має тривати до 12:00 (13:00 за київським часом) 11 вересня. Він передбачає, що близько 3000 регіональних та міжміських поїздів, які заплановані до відправки у першій половині дня, знижуватимуть швидкість до 20 км/год, проїжджаючи залізнично-дорожні переїзди. Це вже спричиняє ускладнення на залізниці, пише Onet.

Читайте також: Польща заявила про посилення захисту свого повітряного простору через російські провокації

Страйк, організований Профспілкою залізничних машиністів, відбувся після аварії на залізничному переїзді в Сокольниках Сухих (Мазовецьке воєводство), що сталася 9 вересня. За даними слідства, водій вантажівки виїхав на колії, попри заборонений сигнал світлофора, та зіткнувся з потягом, у якому перебували 114 пасажирів та членів екіпажу. Загинула одна жінка.

У польському уряді кажуть, що вже розпочали роботу над проєктами про робочий час машиністів та про посилення правил для водіїв при переїзді залізничних колій.

Очікується, що ситуація на польській залізниці повинна стабілізуватися до вечора 11 вересня, оцінює польська транспортна компанія PKP Intercity.