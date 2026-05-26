«Про евакуацію не може бути й мови». В МЗС Франції відповіли на залякування Росії новими ударами по Києву

В МЗС Франції відреагували на погрози Росії вдарити по Києву (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Речник Міністерства закордонних справ Франції Паскаль Конфаврьо, коментуючи погрози Росії новими ударами по Києву , заявив, що "про евакуацію не може бути й мови".

«Ми звикли до погроз [російського диктатора Володимира] Путіна», — цитує речника France24.

Раніше посолка Євросоюзу в Україні Катерина Матернова заявила, що дипломати та іноземні громадяни не мають наміру залишати Київ, попри погрози російських окупантів знову завдати масованого удару по українській столиці.

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«Росія знову погрожує дипломатам та іноземцям, вимагаючи, щоб ми покинули Київ. Але ми нікуди не підемо! Сьогоднішня заява МЗС Росії — це шедевр лицемірства. Режим, який роками бомбив житлові будинки, музеї, пологові будинки, школи та електростанції, тепер раптом заговорив мовою „міжнародного гуманітарного права“ і „Женевських конвенцій“», — заявила Матернова.

Нові погрози Росії щодо ударів по Києву — що відомо

25 травня представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що російські удари по Києву «у відповідь завдавалися і будуть завдаватися».

Пізніше в МЗС РФ заявили, що окупанти починають «послідовне завдавання системних ударів» по підприємствах військово-промислового комплексу в Києві, і закликали іноземців «якнайшвидше покинути» українську столицю.

У російському відомстві цинічно погрожували завдати ударів по об'єктах, пов’язаних із проєктуванням, виробництвом і застосуванням БпЛА, а також по «центрах ухвалення рішень і командних пунктах» у Києві.

Відомство повторило фейк про українську атаку на університет у Старобільську та заявило, що це нібито «переповнило чашу терпіння» і спровокувало російські удари по Києву. Кремль цинічно звинуватив Україну у порушенні Женевських конвенцій, не згадуючи при цьому щоденні обстріли українських міст і громад, у результаті яких гинуть цивільні українці.