Пограбування ставлять під загрозу репутацію району Женевського озера як прихистку для надбагатих (Фото: suesun/pixabay.com)

Регіон Женевського озера стикається зі зростанням кількості жорстоких пограбувань будинків найзаможніших мешканців, ця ситуація ставить під загрозу репутацію регіону як безпечного прихистку для надбагатих людей, пише Financial Times .

Швейцарська влада вдається до використання відеозаписів, систем розпізнавання номерних знаків та посилення прикордонного контролю, намагаючись запобігти пограбуванням будинків, що сколихнули цей зазвичай спокійний район.

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Напади відбуваються наступним чином: зловмисники проникають до будинків, де перебувають люди, погрожують мешканцям — іноді зброєю — а потім тікають до Франції з годинниками, коштовностями та іншими цінними речами.

Мішенню нападів стали приватні банкіри, трейдери сировинними товарами та інші заможні керівники. Це посилює занепокоєння в регіоні, де розташовані деякі з найбільших у світі банків і торговельних домів.

За словами осіб, обізнаних із перебігом обговорень, компанії Pictet і Trafigura висловили владі занепокоєння щодо цих нападів.

Надзвичайна жорстокість нападів спонукала деяких політиків закликати до проведення цільових перевірок на французькому кордоні, а також змусила багато заможних спільнот наймати приватну охорону.

Серед найвідоміших постраждалих — чотириразовий чемпіон світу з Формули-1 Ален Прост. Його будинок неподалік від Ньйона, на західному березі Женевського озера, пограбували в травні.

За даними влади, під час пограбування один із членів сім'ї дістав легку травму голови, а іншого змусили відкрити сейф із цінностями.

Один із женевських торговців сировиною, який побажав залишитися анонімним, розповів, що нападники, обравши за ціль сім'ю його друга, викрали одну з їхніх дітей-підлітків і втекли на автомобілі, але відпустили її незадовго до перетину кордону з Францією.

Минулого року в Женеві було зареєстровано 18 випадків пограбувань житла — на три більше, ніж роком раніше, — тоді як загальна кількість пограбувань скоротилася на п’яту частину.

Ці інциденти призвели до того, що охорона кордону Швейцарії з Францією, який можна перетинати без будь-якого систематичного паспортного контролю, стала предметом пильної уваги.

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За даними женевської поліції, сім нападів, що сталися минулого року, були скоєні різними бандами з півдня Франції. За даними слідства, до цих нападів причетні четверо громадян Сербії та семеро громадян Франції, які проживають у регіоні Марселя.

У поліції заявили, що банди заздалегідь ретельно вивчають свої цілі, зокрема в соціальних мережах, де фотографії годинників, ювелірних виробів, автомобілів, відпусток і способу життя можуть дати уявлення про статки та звички жертви.

Посольство Франції у Швейцарії заявило, що транскордонне співробітництво має «постійний, широкий та оперативний характер».