Регіон Женевського озера зіткнувся з хвилею крадіжок із розкішних будинків надзвичайно заможних мешканців — FT
Пограбування ставлять під загрозу репутацію району Женевського озера як прихистку для надбагатих (Фото: suesun/pixabay.com)
Регіон Женевського озера стикається зі зростанням кількості жорстоких пограбувань будинків найзаможніших мешканців, ця ситуація ставить під загрозу репутацію регіону як безпечного прихистку для надбагатих людей, пише Financial Times.
Швейцарська влада вдається до використання відеозаписів, систем розпізнавання номерних знаків та посилення прикордонного контролю, намагаючись запобігти пограбуванням будинків, що сколихнули цей зазвичай спокійний район.
Напади відбуваються наступним чином: зловмисники проникають до будинків, де перебувають люди, погрожують мешканцям — іноді зброєю — а потім тікають до Франції з годинниками, коштовностями та іншими цінними речами.
Мішенню нападів стали приватні банкіри, трейдери сировинними товарами та інші заможні керівники. Це посилює занепокоєння в регіоні, де розташовані деякі з найбільших у світі банків і торговельних домів.
За словами осіб, обізнаних із перебігом обговорень, компанії Pictet і Trafigura висловили владі занепокоєння щодо цих нападів.
Надзвичайна жорстокість нападів спонукала деяких політиків закликати до проведення цільових перевірок на французькому кордоні, а також змусила багато заможних спільнот наймати приватну охорону.
Серед найвідоміших постраждалих — чотириразовий чемпіон світу з Формули-1 Ален Прост. Його будинок неподалік від Ньйона, на західному березі Женевського озера, пограбували в травні.
За даними влади, під час пограбування один із членів сім'ї дістав легку травму голови, а іншого змусили відкрити сейф із цінностями.
Один із женевських торговців сировиною, який побажав залишитися анонімним, розповів, що нападники, обравши за ціль сім'ю його друга, викрали одну з їхніх дітей-підлітків і втекли на автомобілі, але відпустили її незадовго до перетину кордону з Францією.
Минулого року в Женеві було зареєстровано 18 випадків пограбувань житла — на три більше, ніж роком раніше, — тоді як загальна кількість пограбувань скоротилася на п’яту частину.
Ці інциденти призвели до того, що охорона кордону Швейцарії з Францією, який можна перетинати без будь-якого систематичного паспортного контролю, стала предметом пильної уваги.
За даними женевської поліції, сім нападів, що сталися минулого року, були скоєні різними бандами з півдня Франції. За даними слідства, до цих нападів причетні четверо громадян Сербії та семеро громадян Франції, які проживають у регіоні Марселя.
У поліції заявили, що банди заздалегідь ретельно вивчають свої цілі, зокрема в соціальних мережах, де фотографії годинників, ювелірних виробів, автомобілів, відпусток і способу життя можуть дати уявлення про статки та звички жертви.
Посольство Франції у Швейцарії заявило, що транскордонне співробітництво має «постійний, широкий та оперативний характер».