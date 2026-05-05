Поблизу Білого дому у Вашингтоні сталася стрілянина, поранено людину

Поблизу комплексу Білого дому у Вашингтоні повідомляли про постріли. Інцидент стався в районі перетину 15-ї вулиці та Independence Avenue. Про це написав журналіст Джеймс Розен у соцмережі X.

Оновлено 03:36

Під час стрілянини також постраждав неповнолітній перехожий, у якого влучив підозрюваний. Його поранення не загрожують життю, дитині надали медичну допомогу.

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Наразі невідомо, чи був інцидент спрямований проти президента США Дональда Трампа.

За його словами, після повідомлень про постріли Секретна служба США заблокувала пресофіс та інші локації в районі Білого дому.

Пізніше Розен повідомив, що надзвичайна ситуація завершилася.

Офіс комунікацій Секретної служби США повідомив, що співробітники перебувають на місці стрілянини. Одну людину поранили представники правоохоронних органів, її стан наразі невідомий. Секретна служба закликала людей уникати цього району, оскільки на місці працюють екстрені служби.